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الرياضي

«السماوي» يغازل «درع الطائرة» أمام «الفرسان»

«السماوي» يغازل «درع الطائرة» أمام «الفرسان»
9 فبراير 2023 12:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تحتضن صالة نادي بني ياس في الساعة السابعة مساء السبت المقبل، المواجهة المرتقبة لـ «السماوي» أمام ضيفه شباب الأهلي «حامل اللقب» في إياب نهائي «النسخة 45» لدوري الرجال للكرة الطائرة، في ثاني مسابقات موسم 2022- 2023، بعد كأس نائب رئيس الدولة، والتي تُوج بلقبها الجزيرة على حساب شباب الأهلي 3-1 في النهائي.
وقطع «السماوي» أكثر من نصف الطريق نحو استعادة «الدرع الغائب» عن الفريق منذ التتويج الأخير موسم 2017- 2018، بفوزه على مضيفه «الفرسان» 3-2 في ذهاب النهائي، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر.
وحفلت مواجهة ذهاب النهائي بإثارة كبيرة غلفها الحضور الجماهيري المتميز لأنصار الفريقين، ورابطة مشجعي بني ياس، حيث مالت كفة الأفضلية للضيوف في الشوط الأول 25- 22، فيما تفوق «الفرسان» في شوطين على التوالي 25- 17,25- 23، ليعود «السماوي» أكثر قوة في الشوطين الرابع والخامس 26- 24، و15- 12.
وبعيداً عن الصراع المثير على اللقب، يلتقي في الساعة الخامسة مساء السبت أيضاً الجزيرة والعين على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، لحسم المنافسة على المركز الثالث.
وشهدت منافسة الدوري في فئة الرجال للموسم الحالي 2022- 2023 مشاركة 8 أندية، بعد انضمام عجمان الغائب عن كأس نائب رئيس الدولة، بداعي البداية المتأخرة للإعداد، في الوقت الذي تواصل فيه غياب الوحدة، بجانب الظفرة الذي أعلن مشاركته مسبقاً قبل قرار الاعتذار.
وأقيمت «المرحلة الأولى» لدوري الرجال للكرة الطائرة، بنظام الدوري من دورين، لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن، وفي «المرحلة الثانية»، خاضت الفرق الحائزة على المراكز الأربعة الأولى «بني ياس، شباب الأهلي، الجزيرة، العين» مباريات إقصائية «البلاي أوف» بين الأول والرابع، والثاني والثالث، وصولاً إلى الدور النهائي من مباراتين «ذهاب وإياب»، لتحديد المركزين الأول والثاني، فيما يلعب الخاسران في «البلاي أوف» ممثلين في الجزيرة والعين مباراة واحدة على ملعب محايد لتحديد المركز الثالث.

العين
شباب الأهلي
دوري الكرة الطائرة
الجزيرة
بني ياس
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