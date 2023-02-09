«لوحة فنية ملكية» وإشادة بـ«الصحوة المصرية»!

عمرو عبيد (القاهرة)



قالت صحيفة «أس» الإسبانية إن «المهمة تمت»، بعد تجاوز ريال مدريد منافسه الأهلي المصري بـ «رباعية»، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وبلوغ «الملكي» المباراة النهائية، كما كان متوقعاً.

وأشارت إلى أن بطل أوروبا تجاوز نظيره الأفريقي بنتيجة كبيرة، لكنه واجه صعوبات أمام الفريق المصري الذي لاحت له عدة فرص جيدة، خلال بعض فترات المباراة، وذكرت الصحيفة أن المباراة «منطقياً»، كان يجب أن تنتهي وتُحسم بعد هدفي «الميرنجي»، نهاية الشوط الأول، وبداية الثاني، إلا أن البطل الأفريقي رفض الاستسلام، واندفع ليحصل على عدة فرص، وضعت الريال تحت الضغط لفترة، وأشادت الصحيفة بالجناح المصري، حسين الشحات، الذي قدم مباراة رائعة حسب رأيها.

ووصفت صحيفة «ماركا» ما قدمه «البلانكوس» في المباراة بـ «اللوحة الفنية»، مشيرة إلى الهدف الثالث الذي وضع حداً لمعاناة وقلق «الريال» في الفترات الأخيرة، بعد تقليص الأهلي الفارق، واندفاعه محاولاً إدراك التعادل، وقالت إن العمل الذي قام به سيبايوس ورودريجو كان مذهلاً، بعد فاصل مهاري بـ «الكعب» أنهى الأمر تماماً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وأردفت أن أريباس ختم السيناريو بلمحة جميلة في 28 ثانية فقط، وختمت كلماتها فوق غلافها قائلة «الأهلي.. منافس جدير بالاحترام».

وأشادت «ماركا» كثيراً بالنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي قالت إنه عاد إلى تقديم أفضل مستوياته، بعد تسجيله هدفاً، وحصوله على ركلة جزاء، ليصل إلى الهدف «رقم 50» له في مسيرته مع ريال مدريد، وعادت للحديث عن تصريحات أنشيلوتي الخاصة بالنجم البرازيلي وكونه في «أزمة» مع الكرة الإسبانية، بدليل أن «ماركا» نشرت إحصاءاته، كونه الأكثر تعرضاً للأخطاء و«العنف» في «الليجا» ودوري الأبطال، في حين لم يتكرر ذلك أمام الأهلي إلا في مناسبتين، وبدون أي مشكلة مع اللاعبين المصريين أو الجماهير.

على الجانب الآخر، خرجت المجلة الرسمية لنادي الأهلي المصري بمتابعة هادئة ومنطقية عقب تلك الهزيمة أمام «العملاق المدريدي»، وقالت عبر غلافها إن الهزيمة من الريال ليست نهاية البطولة، وأكدت أن اللقاء الأهم سيكون أمام فلامنجو البرازيلي السبت المقبل، وكتبت أن الأهلي على موعد مع برونزية العالم، واعتبرت مواجهة الريال بمثابة مباراة للتاريخ لم تنتظر النتيجة، خاصة أن البحث عن البرونزية الرابعة لـ «الشياطين» في تاريخ مشاركاته المونديالية أمر ليس عادياً.

وبالطبع اهتمت المجلة كثيراً بحوار رئيس النادي محمود الخطيب، مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، وكذلك أغلب التقارير العالمية التي نُشرت في الصحف هناك حول تلك المواجهة، حيث ترى أن المكانة التي بلغها الأهلي عالمياً هي «أغلى الثمار المونديالية».