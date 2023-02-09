«شطرنج الفجيرة» يشكل «مجلس الشباب»



الفجيرة (الاتحاد)



أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عن تشكيل مجلس شباب النادي، برئاسة عمار السدراني لاعب المنتخب الوطني، وعضوية محمد سعيد اليليلي، وخليفة خالد الحفيتي، ونواف علي المنصوري، وعلي محمد الزعابي، ومدة المجلس سنة قابلة للتجديد، ويختص بتعزيز التواصل المستدام مع الشباب، ومجالس الشباب واللاعبين، والاستماع لهم، والتعرف على أفكارهم، لتمكينهم وتعزيز دورهم وتطوير الأفكار الابتكارية للعبة الشطرنج، والمشاركة في تحقيق «مئوية 2071»، ويمثل المجلس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، في المحافل الشبابية محلياً ودولياً.

يذكر أن عمار السدراني نال جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وحصل على كأس رئيس الدولة لفئة الرجال بعمر 17 سنة، بينما حقق محمد اليليلي وخليفة الحفيتي العديد من المراكز المتقدمة في البطولات الدولية والعربية والمحلية، ويتمتع علي الزعابي ونواف المنصوري بمستقبل باهر بمختلف المجالات ومنها الشطرنج، ومنحهم مجلس إدارة النادي الثقة نتيجة لاستمراريتهم وتواصلهم الدائم مع اللعبة.