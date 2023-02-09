الجمعة 10 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«شطرنج الفجيرة» يشكل «مجلس الشباب»

«شطرنج الفجيرة» يشكل «مجلس الشباب»
9 فبراير 2023 12:00

 
الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مراحل الشطرنج» على «خط الانطلاق»
«آسيوي الشطرنج» يطلق بطولة سنوية للعبة على مستوى القارة


أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عن تشكيل مجلس شباب النادي، برئاسة عمار السدراني لاعب المنتخب الوطني، وعضوية محمد سعيد اليليلي، وخليفة خالد الحفيتي، ونواف علي المنصوري، وعلي محمد الزعابي، ومدة المجلس سنة قابلة للتجديد، ويختص بتعزيز التواصل المستدام مع الشباب، ومجالس الشباب واللاعبين، والاستماع لهم، والتعرف على أفكارهم، لتمكينهم وتعزيز دورهم وتطوير الأفكار الابتكارية للعبة الشطرنج، والمشاركة في تحقيق «مئوية 2071»، ويمثل المجلس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، في المحافل الشبابية محلياً ودولياً.
يذكر أن عمار السدراني نال جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وحصل على كأس رئيس الدولة لفئة الرجال بعمر 17 سنة، بينما حقق محمد اليليلي وخليفة الحفيتي العديد من المراكز المتقدمة في البطولات الدولية والعربية والمحلية، ويتمتع علي الزعابي ونواف المنصوري بمستقبل باهر بمختلف المجالات ومنها الشطرنج، ومنحهم مجلس إدارة النادي الثقة نتيجة لاستمراريتهم وتواصلهم الدائم مع اللعبة.

الفجيرة
نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
الشطرنج
آخر الأخبار
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
دنيا
جزيرة السعديات أبوظبي أفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط
9 فبراير 2023
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
الترجي يجهز «العقربي» للزمالك
الرياضي
الترجي يجهز «العقربي» للزمالك
اليوم 15:57
الرئيس العراقي يؤكد في إتصال هاتفي لأردوغان تضامن بلاده مع تركيا
عربي ودولي
الرئيس العراقي يؤكد في إتصال هاتفي لأردوغان تضامن بلاده مع تركيا
اليوم 15:56
فيليكس يوضح سبب الرحيل عن أتلتيكو
الرياضي
فيليكس يوضح سبب الرحيل عن أتلتيكو
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©