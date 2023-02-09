«دبي لأصحاب الهمم» يشارك في بطولة آسيا والمحيط الهادي للشطرنج السريع



أبوظبي (وام)



يشارك نادي دبي لأصحاب الهمم في بطولة آسيا والمحيط الهادي للشطرنج السريع الفردي التي ينظمها ويستضيفها الاتحاد الأردني لرياضات الصم، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادي، من 21 إلى 28 فبراير الجاري في العاصمة الأردنية عمان.

يضم الفريق 4 مشاركين، منهم لاعبان هما حمد بلال، وحسام خالد، إلى جانب اللاعبتين عائشة الحوسني وعالية خالد، بالإضافة إلى الإدارية والمدربة جواهر الجسمي وتعتبر هذه المشاركة الأولى لفريق الإعاقة السمعية في البطولة.

وأكدت جواهر الجسمي أن مثل هذه المشاركات تعزز خبرات اللاعبين وقدراتهم، وتمنحهم الإضافة المتميزة من خلال الاحتكاك مع مختلف اللاعبين واللاعبات من الدول الآسيوية والعربية، لاسيما أن نادي دبي لأصحاب الهمم يتبنى استراتيجيات من شأنها الارتقاء بقدرات لاعبيه وتأهيلهم للمنافسة على أفضل المراكز، وإعلاء شأن الإمارات في المنافسات الخارجية.