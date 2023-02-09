وليد عباس «الظهور 300»



مراد المصري (دبي)



يترقب وليد عباس مدافع شباب الأهلي، خوض مباراته رقم 300، في عصر الاحتراف بالدوري، عندما يلتقي فريقه مع الوحدة غداً «الجمعة»، على استاد آل نهيان ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين».

يعد وليد عباس «37 عاماً»، هو الأكثر مشاركة في دوري المحترفين إلى الآن بـ 299 مباراة، آخرها فوز «الفرسان» على دبا الفجيرة في الجولة الماضية، وبمجموع 25586 دقيقة.

وبدأ المدافع المخضرم مسيرته في الشباب، وانتقل في موسم 2013 - 2014 إلى شباب الأهلي، ويواصل مسيرة التألق بعطاء لا ينضب، إلى جانب تمثيله منتخبنا الوطني في عدد كبير من المباريات الدولية.

وخلال مسيرته في الدوري سجل وليد عباس 19 هدفاً، رغم أنه مدافع، منها هدف هذا الموسم أمام بني ياس على استاد راشد، وتركيزه الأهم على أدواره الدفاعية، من أجل خدمة الفريق.

ويملك وليد عباس في جعبته حصيلة وفيرة من الألقاب، منها الفوز بلقب الدوري مرتين، وكأس الرابطة 5 مرات، وكأس رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر 4 مرات، وكأس الأندية الخليجية مرة واحدة، وتُوج مع «الأبيض» بلقب كأس الخليج 2013.

وفيما يتقدم وليد عباس قائمة الأكثر مشاركة في «دورينا»، فإن علي خصيف حارس الجزيرة والمنتخب الوطني، يأتي في المركز الثاني «298 مباراة»، وينضم إليه في قائمة نادي الـ 300 مباراة قريباً.