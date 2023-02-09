«صفقات الشتاء» تشعل حرارة «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)



مع إغلاق باب القيد في «الميركاتو الشتوي» مساء الأربعاء، والذي شهد 48 معاملة على صعيد أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، في إطار سعيها لإعادة «ترتيب الأوراق»، شملت «22 لاعباً مواطناً، و17 أجنبياً، و9 لاعبين في فئتي مواليد الدولة والمقيمين»، تنطلق «الجمعة» منافسات «الجولة 16» بأربع مباريات تجمع الظفرة واتحاد كلباء، الشارقة وعجمان، النصر وخورفكان، الوحدة وشباب الأهلي، وتستكمل «السبت» بمباريات البطائح وبني ياس، دبا والوصل، والعين والجزيرة.

وتخطف قمة الوحدة «الثالث» برصيد 30 نقطة، وضيفه شباب الأهلي «المتصدر» بـ 32، الأنظار في اليوم الأول للجولة، في مواجهة منتظرة على استاد آل نهيان بأبوظبي، ويتطلع «القطبان» إلى تجنب «الخسارة الرابعة» في سجل الفريقين في الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما خسرا للمرة الأخيرة معاً ضمن «الجولة 12»، بتعثر «العنابي» أمام ضيفه عجمان 0-1، و«الفرسان» أمام بني ياس 1-2.

ويدير قمة «العنابي» و«الفرسان» طاقم تحكيم أرجنتيني يقوده الدولي فاكوندو تيلو، وهي المواجهة الثانية على التوالي في الموسم الحالي 2022- 2023 التي يديرها طاقم تحكيم أجنبي، بعد مباراة الفريقين في الدور الأول لـ «كأس رئيس الدولة»، وأدارها الإسباني جييرمو كوادرا، وانتهت بفوز «الفرسان» 1-0، علماً بأن الأخير حقق الفوز أيضاً في مباراة الدور الأول للدوري 2-1، على استاد راشد في دبي، وهو الفوز الأول لشباب الأهلي على الوحدة في آخر 9 لقاءات بين الفريقين بالدوري.

ويخوض الظفرة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، مباراته الثانية على التوالي على ملعبه «استاد حمدان بن زايد»، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام العين 1-4، حينما يستقبل ضيفه اتحاد كلباء «الثامن» برصيد 21 نقطة، والساعي بدوره للعودة إلى «سكة الانتصارات» بخسارته أمام الوحدة 0-2 في الجولة الماضية، وهو يطارد الفوز الأول «خارج القواعد»، بعد التعثر في 6 مباريات على التوالي.

وتبدو الكفة متقاربة على صعيد مواجهات الفريقين الـ 15 في «دوري المحترفين»، بفوز «النمور» في 7 مباريات، مقابل 6 لقاءات لـ «الفارس»، والتعادل في مباراتين.

ويهدد الشارقة «الوصيف» الحالي لترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بإخماد «فورة» ضيفه «البركان» صاحب المركز السابع بـ 26 نقطة، والعائد إلى سكة الانتصارات، بفوزه العريض على النصر 4-1 في الجولة الماضية، وستكون المواجهة المنتظرة على ملعب «الملك» في «الإمارة الباسمة» الـ 20 في تاريخ مواجهات الجارين، ويتفوق الشارقة برصيد 13 انتصاراً، مقابل 4 مرات فقط لعجمان.

ويشهد استاد آل مكتوم مواجهة النصر الفريق الأكثر نشاطاً في «الميركاتو الشتوي»، أمام ضيفه خورفكان، وأبرم «العميد» الذي يعاني تواضع النتائج، ويحتل المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة، 8 صفقات على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب، آخرها التعاقد مع المدافعين حمدان الكمالي من شباب الأهلي، ومحمد شاكر على سبيل الإعارة من العين.



مباريات الجمعة



الظفرة - اتحاد كلباء 17:30

الشارقة - عجمان 17:30

النصر - خورفكان 20:15

الوحدة - شباب الأهلي 20:15

مباريات السبت

البطائح - بني ياس 17:30

دبا - الوصل 17:30

العين - الجزيرة 20:15

«المواجهة 28»



تحمل مباراة الوحدة وضيفه شباب الأهلي «رقم 28»، في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، ويتفوق «الفرسان» برصيد 11 انتصاراً، مقابل 6 انتصارات ل «العنابي»، فيما حسم التعادل 10 مباريات أخرى، وسجل شباب الأهلي 44 هدفاً، مقابل 35 هدفاً للوحدة.



الفردان «فارس الرهان»



يقف حبيب الفردان، لاعب وسط اتحاد كلباء، على رأس قائمة هدافي مواجهات فريقه أمام الظفرة برصيد 4 أهداف بالتساوي مع ديوب لاعب «الفارس» السابق، وتعد شباك «النمور» الوجهة المفضلة للفردان في الدوري، بتسجيله 6 أهداف مع النصر وكلباء على التوالي.



«المتتالية البرتقالية» تهدد «الملك»



يعول عجمان في مباراته أمام مضيفه الشارقة، على «النجاعة الهجومية» لخط المقدمة في الفريق، والذي نجح في تسجيل هدف على الأقل، في آخر 9 مباريات على التوالي، وهو يبحث عن التسجيل للمباراة العاشرة على التوالي للمرة الأولى، في مشوار الفريق بالدوري منذ موسم 2009- 2010.



الأجانب «الكلمة العليا»



سجل اللاعبون الأجانب آخر 10 أهداف في لقاءات النصر وخورفكان في الدوري، قبل المرتقبة على استاد آل مكتوم في «الجولة 16»، ويتفوق «العميد» برصيد 4 انتصارات، مقابل فوزين لـ «النسور»، فيما حسم التعادل الوحيد مباراة الفريقين في الدور الأول بنتيجة 0-0، على ملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.