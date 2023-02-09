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الشارقة والمبارزة يبحثان سبل التعاون المشترك

الشارقة والمبارزة يبحثان سبل التعاون المشترك
9 فبراير 2023 11:00

 
الشارقة (وام)

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بحثت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، خلال لقائها مع اتحاد المبارزة برئاسة الشيخ المهندس سالم القاسمي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة وأعضاء مجلس الإدارة، سبل التعاون بين النادي والاتحاد.
ناقش الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر النادي المشاركات الخارجية بشكل عام وتواجد لاعبي النادي في قائمة منتخبات الدولة والأحداث والمعسكرات الدولية والمواضيع المتعلقة بالمسابقات المحلية وآلية تطويرها بالتعاون مع الأندية.
كما ناقش الاجتماع إقامة بعض الورش والدورات التعريفية بلوائح الاتحاد، إضافة إلى الحديث عن استعدادات لاعبي النادي المنضمين إلى قائمة المنتخب، وكيفية الارتقاء بهم وتطويرهم، بما يتناسب مع طموحات القيادة الرشيدة في الظهور والتمثيل المشرف في المشاركات الخارجية، والتي تترجم توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لرفع علم الدولة.
وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد، بقيادة الشيخ المهندس سالم القاسمي، وأعضاء مجلس إدارته، والعمل الكبير الذي يتم، من أجل تطوير هذه الرياضة وإنجاح المسابقات، لافتاً إلى النقلة الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة الماضية، والتي شهدت مشاركات منتخباتنا في عدد من المحافل الخارجية وإحرازهم نتائج متميزة.
وأشار إلى أن النادي يعمل مع كافة اتحادات الألعاب الفردية، من أجل المضي قدماً في تطوير الألعاب، لرفد منتخبات الدولة بأميز اللاعبين، مبيناً أن الاجتماع مع اتحاد المبارزة مثمر، وقال: لمسنا تجاوباً كبيراً من الشيخ المهندس سالم القاسمي والأعضاء، واستماعهم لكل الآراء، وتأكيدهم بالعمل والأخذ في الاعتبار بتوصيات الاجتماع.

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