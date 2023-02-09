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«النقطة الاعتبارية» تشعل نصف نهائي «أقوياء اليد»

«النقطة الاعتبارية» تشعل نصف نهائي «أقوياء اليد»
9 فبراير 2023 10:30

رضا سليم (دبي)


يدخل نصف نهائي دوري أقوياء اليد، مرحلة الصراع على المراكز الأولى في المجموعتين الأولى والثانية، حيث يحصل المتصدر على نقطتين في النهائي، فيما يحصد «الوصيف» في كل مجموعة على «نقطة اعتبارية».

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ويلتقي غداً «الجمعة» في الجولة الثانية، ضمن المجموعة الأولى، الوصل مع مليحة بصالة «الإمبراطور»، والعين مع شباب الأهلي بصالة «البنفسج»، ويتصدر العين قمة المجموعة، بعدما فاز في الجولة الأولى على الوصل، يليه شباب الأهلي ومليحة، بعد تعادلهما معاً في المباراة الأولى، وتقام الجولة الأخيرة 17 و18 فبراير الجاري، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الوصل، ومليحة مع العين.
وتشهد المجموعة الثانية مواجهات قوية، حيث يلعب النصر مع الشارقة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، والجزيرة مع دبا الحصن بصالة «فخر أبوظبي»، ويتصدر الشارقة قمة المجموعة، بالفوز على دبا الحصن في الجولة الأولى، يليه النصر الفائز على الجزيرة، وتحدد مواجهة «الملك» و«العميد» ملامح متصدر المجموعة، وتجرى الجولة الثالثة والأخيرة 18 فبراير، بلقاء الشارقة مع الجزيرة، والنصر مع دبا الحصن.

دوري أقوياء اليد
الوصل
مليحة
العين
شباب الأهلي
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