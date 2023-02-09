الإمارات تحصد 41 ميدالية في دولية الفجيرة للتايكواندو



الفجيرة (وام)



اختتمت منافسات النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، المصنفة من عيار «النجمتين»، وأقيمت خلال الأيام الثلاثة الماضية في مجمع زايد الرياضي، بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد التايكواندو، وبمشاركة أكثر من 1400 لاعب ولاعبة يمثلون 36 دولة.

واستضافت الفجيرة خلال الأسبوع الماضي بطولتي كأس العرب الثالثة، وبطولة الفجيرة الدولية بنسختها العاشرة، حيث يحتفل نادي الفجيرة بمرور 10 سنوات على تأسيسه، وانطلاقة البطولة التي جاءت بالتزامن مع تأسيس النادي.

وحول نتائج اليوم الأخير ضمن فئة الأطفال «تحت 11 عاماً»، تمكنت فرق وأندية الإمارات من حصد أكبر عدد من الميداليات، بفوزهم بـ 41 ميدالية، من بينها 8 ذهبيات و10 فضيات و23 ميدالية برونزية، في حين حصدت كازاخستان 22 ميدالية من بينها 5 ذهبيات و8 فضيات و9 ميداليات برونزية.

وحقق لاعبو ولاعبات الفرق الأوزبكية 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتان، في حين حققت الأردن ثلاث ميداليات، من بينها ذهبيتان وفضية، وذهبية لكل من عُمان والمملكة العربية السعودية.

وأعرب الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولتين رئيس اتحاد التايكواندو، عن سعادته بهذه الاستضافة المثالية، والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة التايكواندو في الدولة.

وقال: استضافة ناجحة بكل المعايير، وتمكنا من إحراز العديد من الميداليات، والخروج بنتائج تعكس تطور لاعبينا في مثل هذه المنافسات القوية، وبالنسبة لنا الكل فائز بمجرد وصوله الفجيرة للمشاركة في البطولة.

وأكد الزيودي أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة تعمل وفق توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، والذي يولي الرياضة اهتماماً خاصاً، باعتبارها أداة التواصل بين الشعوب والمكان الأمثل لصقل مهارات الشباب وتعزيزها ضمن القيم الأولمبية.

من جهته، أشاد الدكتور تشونج وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بنجاح بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية، باعتبارهما وجهة لأبطال رياضة التايكواندو، من جميع أنحاء العالم، مثمناً الدور الكبير لاتحاد التايكواندو الذي يعتبر واحداً من أنشط الاتحادات في المنطقة، حيث لديه العديد من مراكز وأندية التايكواندو التي تسعى لنشر هذه الرياضة وتطويرها، ليس فقط على صعيد الدولة، وإنما على صعيد المنطقة ككل، وقال: فخورون بالتواجد ضمن عائلة الاتحاد الدولي للتايكواندو.

من جانبه، أكد نادر أبو شاويش، مدير البطولة، أهمية النتائج التي حصدتها بطولة والفجيرة الدولية على الجانبين الإداري والفني، باعتبارها افتتاحية الموسم العالمي للتايكواندو.

وقال: عملت الطواقم المنظمة بجد خلال الفترة الماضية، لضمان الخروج بفعالية تليق واسم نادي الفجيرة واتحاد الإمارات في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، وما زالت بطولة الفجيرة تثبت تطورها المستمر عاماً بعد عام، ونتطلع قدماً إلى تقديم الأفضل لخدمة الحركة الأولمبية والقيم المعمول بها.

وأكد أن بطولة الفجيرة تأتي بمثابة المحطة الاستعدادية لبطولة آسيا للناشئين والواعدين والتي تقام خلال سبتمبر المقبل في مدينة بيروت في لبنان.