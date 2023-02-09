«الريال» عقدة العرب!



الرباط (أ ف ب، د ب أ)

قسا ريال مدريد الإسباني على الأهلي المصري، وفاز عليه 4-1، في نصف نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تستضيفها المغرب، ليلاقي الهلال السعودي في المباراة النهائية.

وسجّل أهداف ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور «42»، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي «47»، البرازيلي رودريجو «92» وسيرخيو أريباس «99»، فيما أحرز التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد «65 من ضربة جزاء».

ويأتي هذا الفوز للريال، صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات في المسابقة «4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018»، وهو يمرّ بحالة من الاضطراب غداة سفره إلى مدينة الرباط من أجل التصالح مجدداً مع الفوز وتجاهل الإصابات التي باتت جزءاً من الحياة اليومية لنادي العاصمة.

وأبرز ضحايا هذا المسلسل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، الذي غاب عن المباراة لإصابة في فخذه الأيمن، على غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب بدوره في فخذه.

لكنه رغم ذلك، تمكّن من العبور بسهولة على عقبة الأهلي «العنيد» صاحب الخبرة الكبيرة في المسابقة، وأبرز المشاركين فيها، حيث تأهل إلى «المربع الذهبي»، بفوزه على سياتل ساوندرز الأميركي 1-صفر بهدف متأخر من محمد مجدي أفشة «88»، بعدما استهل مشواره بثلاثية نظيفة في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ودُعي الأهلي الذي كان يطمح لبلوغ نهائي المسابقة للمرة الاولى، ملك القارة الأفريقية والفائز بـ 10 ألقاب في دوري الأبطال، للمشاركة في مونديال الأندية، من دون أن يحرز لقب المسابقة القارية الموسم الماضي «حلّ وصيفاً»، بعدما شغل الوداد بطل أفريقيا مركز النادي المضيف، واحتل المركز الثالث في مونديال الأندية أعوام 2006 2020 و2021، ولم يخسر أي مباراة منذ 27 أغسطس، وتحديداً منذ سقوطه أمام طلائع الجيش صفر-1.

وبالتالي، يلاقي ريال الهلال السعودي في المباراة النهائية، بعد فوز الأخير على فلامنجو البرازيلي 3-2 في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الريال، بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في تعزيز رقمه القياسي، بوصفه أكثر الفرق تتويجاً باللقب العالمي، بعدما تُوج بالمونديال 4 مرات من قبل، بينما يطمح الهلال إلى الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ كرة القدم العربية.

في المقابل، يطمع الأهلي في الحصول على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه أمام فلامنجو، الذي تُوج بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية الموسم الماضي، بعدما سبق للفريق المصري الفوز بالميدالية ذاتها في نسخ 2006 و2020 و2021.

وبهذا الانتصار الكبير، واصل الريال تفوقه على جميع الفرق العربية التي واجهها في مونديال الأندية للمرة الخامسة، بعدما سبق له الفوز على النصر «السعودية»، والرجاء البيضاوي «المغرب» في نسخة المسابقة عام 2000، والجزيرة والعين «الإمارات» في نسختي 2017 و2018 على الترتيب.

ويعد الفوز هو التاسع للأندية الأوروبية على نظيرتها العربية في كأس العالم للأندية، لتواصل فرق «القارة العجوز» تفوقها بنسبة 100%.

وأبدى معلول حزنه للخسارة قائلاً «واجهنا أفضل فريق في أوروبا والعالم، وكان في أيدينا إدراك التعادل، قبل استقبال هدفين بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة، كان من الممكن أن نتفادى آخر هدفين».

وقال محمد هاني: الفريق أغلق صفحة الخسارة ويستعد بقوة، ويقاتل من أجل الفوز على فلامنجو البرازيلي والتتويج بالميدالية البرونزية في البطولة، على غرار آخر نسختين.