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«اليونايتد» يرفض «خناق البريميرليج»!

«اليونايتد» يرفض «خناق البريميرليج»!
9 فبراير 2023 08:28

مانشستر (أ ف ب)

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فشل مانشستر يونايتد في تضييق الخناق على الصدارة، بتعادله على أرضه مع ليدز يونايتد 2-2، في مباراة مؤجلة من المرحة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وكادت الأمور أن تكون أسوأ لمانشستر، بعد أن تأخر بهدفين للإيطالي ويلفريد نيونتو «1»، وآخر عكسي لمدافعه الفرنسي رافايل فاران «48»، لكنه تمكن من تفادي الخسارة بهدفي ماركوس راشفورد «62» والبديل جايدون سانشو «70».
وبات في رصيد «الشياطين الحمر» 43 نقطة «من 22 مباراة» في المركز الثالث خلف جاره السيتي الثاني «45 من 21»، وأرسنال المتصدر «50 من 20».
ولعب ليدز المهدد بالهبوط مباراته الأولى، بعد إقالة مدربه الأميركي جيسي مارش، إثر سلسلة من سبع مباريات في الدوري من دون فوز، وبدا قريباً من إنهاء هذه السلسة بقيادة المدرب المؤقت مايكل سكوبالا.
فيما خاض مانشستر اللقاء بغياب البرازيلي كاسيميرو الذي ينفذ عقوبة إيقاف ثلاث مباريات، كانت أولها الأربعاء، بعد طرده خلال الفوز على كريستال بالاس السبت.
وسيتجدد اللقاء بين الفريقين الأحد على ملعب إيلان رود ضمن منافسات «المرحلة 23».

 

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