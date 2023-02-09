مرسيليا يطرد سان جيرمان من كأس فرنسا

باريس (أ ف ب)



أنهى مرسيليا طموح باريس سان جيرمان، بتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، وأقصاه من الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه 2-1 على ملعب فيلودروم.

وتقدم النادي الجنوبي بضربة جزاء للتشيلي ألكسيس سانشيز «31»، قبل أن يعادل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس لنادي العاصمة «45+2».

إلا أن كلمة الحسم كانت لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة للأوكراني رسلان مالينوفسكي «57».

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن مرسيليا الثاني، وكان يأمل في استعادة لقب الكأس الذي تنازل عنه الموسم الماضي لمصلحة نانت، علماً أنه حامل الرقم القياسي في ألقاب المسابقة «14».

من جهته، يأمل مرسيليا في بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 2016، عندما خسر أمام سان جيرمان بالذات، والتتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، والأولى منذ 1989.

وعاد نيمار إلى تشكيلة سان جيرمان، بعد أن غاب عن آخر مباراتين في الدوري لمشكلة في فخذه، وقاد خط الهجوم، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل غياب كيليان مبابي الذي يغيب لفترة لإصابة في الفخذ.

وكان مرسيليا الطرف الأفضل في الشوط الأول، وهدد مرمى سان جيرمان على دفعات، مجبراً الحارس الإيطالي جانلوجي دوناروما على القيام ببعض التصديات، قبل أن يحصل على مبتغاه.

وتحصل التركي جنكيز أوندر على ضربة جزاء، إثر دفعة من راموس، ترجمها سانشيز بنجاح «31»، ولكن لاعب ريال مدريد السابق عوّض خطأه، بإدراكه التعادل برأسية، إثر ركنية نفذها نيمار «45+2».

وواصل مرسيليا أفضليته في الشوط الثاني، وسجل له مالينوفسكي، المنتقل في سوق الانتقالات الشتوية من أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة، هدفاً رائعاً بيسارية صاروخية من خارج المنطقة، وسط فرحة جنونية في المدرجات «57».

وتأهل ليون إلى ربع النهائي بفوزه على ضيفه ليل بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي.

وظن ليون، حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2012، أنه في طريقه إلى فوز مطمئن، بعد أن تقدم 2-0 في أول ثلث ساعة عبر ريان شيركي «8»، وألكسندر لاكازيت «21».

لكن المهاجم الدولي الكندي حوناثان ديفيد قلّص الفارق سريعاً لليل من ركلة جزاء «29»، فيما عادل الكوسوفي إيدون زيجروفا «64»، ليأخذ المباراة الى ركلات الترجيح.

وتأهل نانت حامل اللقب أيضاً بركلات الترجيح، على حساب مضيفه أنجيه 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1.

منح السنغالي عبدلله سيما التقدم لأصحاب الأرض «6»، فيما عادل نانت في الدقائق الأخيرة، عبر فلوران موليه «87»، ليحتكم الفريقان إلى الركلات الفاصلة.

وتأهل تولوز بفوزه 3-1 على مضيفه رينس، فيما خرج أوكسير على أرضه على يد روديه من الدرجة الثانية، وتأهل كل من باريس أف سي وفييرزون.