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دورتموند إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

دورتموند إلى ربع نهائي كأس ألمانيا
9 فبراير 2023 08:13

 
برلين (أ ف ب) 

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تأهل بوروسيا دورتموند إلى ربع نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم، بفوزه في ثمن النهائي على مضيفه بوخوم 2-1، بفضل هدف من ماركو رويس في ثلث الساعة الأخير.
وافتتح بوروسيا دورتموند التسجيل عن طريق إيمري تشان «45+1»، قبل أن يدرك بوخوم التعادل من ضربة جزاء سجّلها النمساوي كيفن ستوجر «64».
غير أن الفريق «الأصفر والأسود» حسم المباراة والتأهل، بعد هجمة مرتدة بدأها الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، ومررها إلى التركي صالح أوزكان الذي لعب بينية إلى رويس ليهزّ الشباك «70».
ومع تأهل دورتموند، وصلت الفرق التي تحتل المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب الدوري إلى ربع النهائي مع بايرن ميونيخ، أونيون برلين، لايبزج، فرانكفورت، وفرايبورج.
ويكمل عقد الدور المقبل كل من شتوتجارت «المركز السادس عشر في الدوري»، ونورمبرج من الدرجة الثانية، والذي تأهل في وقت سابق على حساب فورتونا داسلدورف من الدرجة نفسها بركلات الترجيح.
ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي 4 و5 أبريل المقبل، فيما تقام القرعة في 19 فبراير الحالي.

 

كأس ألمانيا
دورتموند
بايرن ميونيخ
لايبزج
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