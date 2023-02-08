بطولة «SMK» للتنس تنطلق 22 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية «SMK»، المدرسة الحصرية المخصصة لتدريب الأعضاء فقط في أبوظبي المكرسة لزيادة الوعي عن إنجازات السيدات في الساحة الرياضية وتأثيراتهم، عن عودة بطولتها السنوية للتنس.

ويقام الحدث في دورته الثالثة عشرة هذا العام، برعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد في الفترة من 22 فبراير إلى 8 مارس في قصر الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، بمشاركة 30 لاعبة إماراتية، يتنافسن على مدار 15 يوماً.

وقالت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان التي أسست الأكاديمية في عام 2009 في خطوة تعكس عشقها للرياضة والحاجة إلى إنشاء منصة للمرأة الإماراتية لممارسة الرياضة والتدريب في مكان خاص، «بكل فخر، تسعى أكاديمية (اس أم كي) SMK للتنس إلى تطوير المهارات في رياضة التنس في دولة الإمارات من خلال إنشاء برامج تدريبية متدرجة ومصممة خصيصاً للاعبات الإماراتيات لتوفير منصة حصرية لممارسة الرياضة والتدريب في أجواء مفعمة بالخصوصية والراحة، والاحتفاء بتطور مهاراتهن عبر بطولة تقام بشكل سنوي. ويمثل هذا الحدث الفريد فرصة لعشاق التنس من جميع المستويات - من المبتدئين إلى ذوي الخبرة - للالتقاء والاستمتاع بشغفهم بهذه الرياضة».

سيوجد خلال البطولة بعض اللاعبات اللواتي سيشتركن في المباريات الشائقة، وهن: هديل القاضي، التي تعمل بمنصب الرئيسة الأولى في قسم التصميم في شركة الدار العقارية، والتي فازت بالعديد من بطولات «اس أم كي» SMK للتنس سابقاً.

ومنذ ما يقارب ثماني سنوات، سيطرت على منافسات البطولة في كل من الفئتين الفردي والزوجي، ما جعلها تبرز كنجمة مطلقة في الملعب.

أما شيخة الزعابي، فتسعى لتحقيق إنجاز في نسخة هذا العام، وتشغل منصب محللة عقارية في شركة مبادلة للاستثمار، وكانت جزءاً من الأكاديمية منذ بدايتها، ومن المتوقع أن تواصل سلسلة انتصاراتها مع دخولها الملعب مرة أخرى.

وفي المقابل، أظهرت مهرة الملا مستوى جيداً منذ أن بدأت اللعب في عام 2014، وتأمل تحقيق الحلم الذي سعت خلفه على المدى الطويل، وهو أن تصل إلى الدور النهائي للبطولة هذا العام.

كما بإمكان المشجعين مشاهدة لاعبتين ملهمتين، وهما: عائشة الفهيم، ومها بن هندي، على أرض الملعب، نظراً لمشاركتهما في البطولة منذ عام 2011.

وشهدت البطولة السنوية لأكاديمية SMK للتنس، فوز هانيا كليب بفئة الفردي خلال عامي 2017 و2019، وياسمين قاسم الرميثي في عام 2018، وهديل القاضي في عام 2020، ومها بن هندي في عام 2022.

وهناك لاعبات قدمن مجموعات رائعة من المباريات في الزوجي الديناميكي وهن هانيا كليب وهديل القاضي في 2017 و2019 و2020، وياسمين قاسم الرميثي والشيخة حمدة بنت خليفة آل نهيان في عام 2018، وهديل القاضي مع خلود المحيربي عام 2022.

خلال الحدث الذي يستمر على مدى 15 يوماً، يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التفاعلية والمناسبات الخاصة التي تشمل دروس اللياقة البدنية وورش عمل التجميل وجلسات نقاشية عن أهمية الرياضية وأسلوب الحياة متبوعة بالعشاء الحصري، وفرصة للتواصل مع المهتمين في شؤون الرياضة، بالإضافة إلى الاستمتاع بمهارات لعبة التنس ذات المستوى العالمي.توفر أكاديمية «اس أم كي» SMK للتنس برامج تدريبية متطورة لمساعدة عشاق التنس على تحسين مهاراتهم وتزويدهم بفرص فريدة للعب في أفضل بيئة ممكنة. كما توفر الأكاديمية نخبة المرافق والملاعب في تجربة لا مثيل لها مصممة لكل مستوى مهارة، وتساعد كل لاعب على زيادة إمكاناته إلى أقصى حد من خلال التقييمات الشخصية التي يجريها مدربون محترفون ذوو خبرة.