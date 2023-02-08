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أندريسكو تودع مبكراً «مبادلة أبوظبي المفتوحة» للتنس

أندريسكو تودع مبكراً «مبادلة أبوظبي المفتوحة» للتنس
9 فبراير 2023 02:13

برلين (د ب أ) 

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ودعت النجمة الكندية بيانكا أندريسكو منافسات بطولة «مبادلة أبوظبي المفتوحة» للتنس مبكراً، بعدما خسرت أمام الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا 6-7 و2-6، ضمن الدور الأول.
وبدت أندريسكو، التي لم تُتوج بأي لقب منذ نجاحها في بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» 2019، في طريقها لاستعادة مستواها المعهود عبر بطولة تايلاند المفتوحة التي أقيمت مؤخراً، لكنها تعرضت لإصابة أجبرتها على الانسحاب خلال المجموعة الثانية من مباراة نصف النهائي أمام ليسيا تسورينكو.
وقررت أندريسكو المشاركة في بطولة أبوظبي، وتقدمت مرتين خلال المجموعة الأولى، لكنها لم تتمكن من تجاوز عقبة منافستها الكازاخستانية لتودع البطولة مبكراً.
كذلك ودعت الكندية الأخرى ليلى فيرنانديز منافسات البطولة من الدور الأول، بعدما تغلبت عليها الأميركية شيلبي روجرز 6-4 و6-7 و6-1.
وشهدت منافسات الدور الأول فوز البرازيلية بياتريز حداد مايا والروسية لودميلا سامسونوفا، وكذلك التشيكيتين بربورا كريتشيكوفا وكارولينا بليسكوفا.

بيانكا أندريسكو
مبادلة للتنس
بطولة مبادلة للتنس
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