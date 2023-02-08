روابط الدوريات تطلب توضيح رفض التبديل الاضطراري



لندن (د ب أ)

طلبت روابط الأندية من مشرعي كرة القدم، الكشف عن سبب رفضهم طلب إجراء تجربة البديل الاضطراري في حالات تعرض اللاعبين للارتجاج في المخ في الدوريات الرئيسة أو في بطولات أخرى.

ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حول إجراء التجربة في بطولات الدوري في إنجلترا وفرنسا وأميركا، بالإضافة للمباريات الدولية، وذلك حينما عقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» اجتماعاً في ملعب «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الماضي، وذلك رغم أنه يُعتقد أن الروابط البريطانية الأربع تفضل الفكرة.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن منتدى دوريات العالم واتحاد اللاعبين «فيفبرو» قاما بمخاطبة سكرتير «إيفاب» لوكس برود يوم الاثنين الماضي، مطالبين بالأسباب المحددة لهذا القرار ومحضر الجلسة في ويمبلي.

وأصدر كل من منتدى الدوريات العالمية و«فيفبرو» بياناً أكدا خلاله خضوع الأمر للتقييم بالإضافة إلى مناقشة الخيارات المتاحة للمضي قدماً.

وتتضمن تلك الخيارات إقامة تجارب بدون الحصول على موافقة، في الوقت الذي تنطلق فيه بطولة الدوري الأميركي يوم 25 فبراير الجاري، والقيام بمحاولة أخرى للحصول على الموافقة التجربة في اجتماع الجمعية العمومية لـ«إيفاب»المقرر عقده الشهر المقبل ورفع الأمر للمحكمة أو وقبول قرار «إيفاب».