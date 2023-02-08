الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

روابط الدوريات تطلب توضيح رفض التبديل الاضطراري

روابط الدوريات تطلب توضيح رفض التبديل الاضطراري
8 فبراير 2023 21:00

 
لندن (د ب أ) 

طلبت روابط الأندية من مشرعي كرة القدم، الكشف عن سبب رفضهم طلب إجراء تجربة البديل الاضطراري في حالات تعرض اللاعبين للارتجاج في المخ في الدوريات الرئيسة أو في بطولات أخرى. 

ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حول إجراء التجربة في بطولات الدوري في إنجلترا وفرنسا وأميركا، بالإضافة للمباريات الدولية، وذلك حينما عقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» اجتماعاً في ملعب «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الماضي، وذلك رغم أنه يُعتقد أن الروابط البريطانية الأربع تفضل الفكرة. 

أخبار ذات صلة
بايدن يصف تغير المناخ بـ«التهديد الوجودي»
المبعوثون الدوليون إلى السودان يؤكدون دعمهم لـ«الاتفاق الإطاري»

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن منتدى دوريات العالم واتحاد اللاعبين «فيفبرو» قاما بمخاطبة سكرتير «إيفاب» لوكس برود يوم الاثنين الماضي، مطالبين بالأسباب المحددة لهذا القرار ومحضر الجلسة في ويمبلي. 

وأصدر كل من منتدى الدوريات العالمية و«فيفبرو» بياناً أكدا خلاله خضوع الأمر للتقييم بالإضافة إلى مناقشة الخيارات المتاحة للمضي قدماً.
وتتضمن تلك الخيارات إقامة تجارب بدون الحصول على موافقة، في الوقت الذي تنطلق فيه بطولة الدوري الأميركي يوم 25 فبراير الجاري، والقيام بمحاولة أخرى للحصول على الموافقة التجربة في اجتماع الجمعية العمومية لـ«إيفاب»المقرر عقده الشهر المقبل ورفع الأمر للمحكمة أو وقبول قرار «إيفاب».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
الدوري الفرنسي
إنجلترا
أميركا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©