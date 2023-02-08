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الرياضي

هامبورج تغرم لاعبين «في حادث سيارة»!

هامبورج تغرم لاعبين «في حادث سيارة»!
8 فبراير 2023 20:16

 هامبورج (د ب أ)


فرض نادي هامبورج غرامة مالية على لاعبيه الفرنسيين جان لوك دومبي وويليام ميكلبرينسيس، على خلفية ضلوعهما في حادث سيارة، حسبما أعلن النادي المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء. وذكر هامبورج أن دومبي كان متورطاً في حادث تحطم سيارة بالقرب من ميناء المدينة ليلة أول أمس الاثنين، بينما كان ميكيلبرينسي راكباً في سيارة أخرى قريبة. 

وأضاف هامبورج أن كلا اللاعبين غادرا المكان قبل وصول الشرطة، وتم استدعاؤهما للقاء مسؤولي النادي أمس الثلاثاء بشأن الحادث الذي اعتذرا عنه. 

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وكشفت الشرطة أمس الثلاثاء أنها تحقق في الاشتباه في وجود سباق غير قانوني، مشيرة إلى أن المتهمين تركا موقع الحادث من دون إذن. 

وتحدث شهود عيان عن احتمال وجود سباق غير قانوني بين سيارتين سريعتين صادرتهما السلطات.
وأوضحت الشرطة إنها عثرت على المتهمين في شقة الرجل الذي تم تسجيله على أنه مالك السيارة المحطمة. وأشارهامبورج إلى أن مبلغ الغرامة سوف يعتمد على نتيجة تحقيقات الشرطة. 

وقال جوناس بولدت، المدير الرياضي لهامبورج: تحدثنا إلى جان لوك وويليام وقلنا لهما بعبارات لا لبس فيها أننا نعتبر سلوكهما غير مسؤول على الإطلاق وأنهما سيتعرضان لعقوبة مناسبة في شكل غرامة كبيرة.
وأوضح بولدت: نتوقع أن يتعلم كلا اللاعبين من هذا الموقف، نحن سعداء للغاية لأنه لم تكن هناك إصابة شخصية، ولم يصب أحد منهما بأذى خطير، يجب أن يتعلم كلاهما من أخطائهما في أقرب وقت ممكن وينبغي أن يتحملا المسؤولية.
كان دومبي وميكيلبرينسيس في مركز تدريب هامبورج، اليوم الأربعاء، لكنهما لم يتدربا مع الفريق الذي يحتل المركز الثاني، ويسعى للعودة للقسم الأول بالدوري الألماني بعد خمسة أعوام في الدرجة الثانية.
وصرح اللاعبان قائلين: ارتكبنا خطأ فادحاً لأنه كان يجب علينا البقاء في الموقع، لا يسعنا إلا الاعتذار رسمياً، ويتعين علينا الآن أن نتحمل المسؤولية عن العواقب. وأضاف دومبي: لم أرتق لمستوى المسؤولية في هذا الموقف، أنا آسف جداً لذلك، أعتذر لفريقي وأيضاً لإدارة النادي والمشجعين، الذين يمكنهم بالتأكيد توقع سلوك مختلف من زميل ولاعب في هذا الفريق الاحترافي.

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