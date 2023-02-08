438 معاملة قيد وتسجيل لأنديتنا في «الميركاتو الشتوي»

معتز الشامي (دبي)



أغلق اتحاد كرة القدم باب الانتقالات الشتوية في الساعة الخامسة مساء اليوم، بعد نجاح أنديتنا في القيام بـ 438 معاملة قيد وتسجيل للصفقات، في المحترفين والدرجات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى فرق تحت 21 سنة والشباب.

وقامت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» بإبرام 48 صفقة، توزعت بواقع 17 صفقة للاعبين أجانب، و22 لاعباً مواطنا، 3 لاعبين من مواليد الدولة، بالإضافة إلى 6 لاعبين ضمن فئة المقيمين.

واشتملت طلبات الأندية عموماً خلال فترة الانتقالات الشتوية، على 166 حالة استبدال، و27 إعارة داخل الدولة، و28 انتقال داخل الدولة، و217 حالة تسجيل لاعب.

وبالنسبة لباقي المعاملات، قيدت أندية دوري الدرجة الأولى 120 لاعباً للفريق الأول، بواقع 52 لاعباً مواطناً، و3 لاعبين مواليد الدولة، 34 لاعباً مقيماً، و31 لاعباً أجنبياً، فيما بلغت جملة انتقالات الفريق الأول لدوري الدرجة الثانية 82 لاعباً، منهم 11 لاعباً مواطناً، 3 لاعبين مواليد الدولة، 23 لاعباً مقيماً، و45 لاعباً أجنبياً، وضمن الفريق الأول في الدرجة الثالثة، تم قيد 145 لاعباً، من بينهم لاعب مواطن واحد، 2 لاعب مواليد الدولة، 19 لاعباً مقيماً، و123 لاعباً أجنبيا.

وقيدت فرق تحت 21 سنة 23 لاعباً، منهم 7 مواطنين، و16 لاعباً مقيماً، وضمن فرق الشباب تحت 21 سنة تم قيد 20 لاعباً، بينهم 13 مواطناً، 2 مواليد الدولة و5 مقيمين.

من جانبه، أشاد هشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بالعمل الاحترافي الذي قامت به الأندية، ما سهل عملية القيد والتسجيل منذ 11 يناير الماضي، مشيراً إلى أن جميع أندية الإمارات سواء محترفين أو دوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة، تمكنت من الالتزام بعمليات التسجيل والقيد بشكل سليم.

وعن آخر حالة، قبل إغلاق باب القيد، قال: قام الجزيرة الحمراء بقيد لاعب معار ضمن الفريق الأول، في الساعة الرابعة و56 دقيقة مساءً، أي قبل أغلاق باب القيد بـ 4 دقائق فقط.

وأضاف: أتمنى التوفيق لكل اللاعبين مع أنديتهم الجديدة، آملاً أن يحققوا الإضافة الفنية المطلوبة، وأن يكونوا عوناً لفرقهم في تحقيق النتائج المنشودة، وأن يسهموا في بلوغ تطلعاتها.

وأشاد الزرعوني بالأندية وتعاملاتها والتزامها بمتطلبات القيد والتسجيل وفي إكمال عمليات الانتقالات، بالتعاون مع موظفي إدارات القيد والتسجيل والشؤون القانونية والخدمات الذكية في اتحاد الكرة، مبدياً سعادته بانتهاء الفترة الشتوية للانتقالات على أكمل وجه.

وقال: نحن في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ندرك أهمية الفترة الثانية للانتقالات بالنسبة للأندية، التي تسعى خلالها لإكمال نواقصها وتعزيز صفوفها للمنافسة في المسابقات المختلفة، لذلك حرصنا على التعاون مع كل الأندية في الدرجات المختلفة لتتمكن من إنجاز معاملاتها بالسرعة المطلوبة.