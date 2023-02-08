طواف الإمارات للسيدات.. موعد مع التاريخ



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «الخميس» المرحلة الأولى من النسخة الأولى لطواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، من ميناء راشد في إمارة دبي لمسافة 109 كم، وصولاً إلى دبي هاربور، ومروراً بالعديد من معالم دبي الشهيرة، بمشاركة 120 من نخبة راكبات الدراجات العالميات، من 20 فريقاً (13 عالمياً - 7 فرق قارية).

وشاركت 6 متسابقات على مستوى العالم في مؤتمر صحفي أُقيم قبيل يوم من انطلاق الحدث الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي في الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، حيث تفاعلت البطلات الست مع وسائل الإعلام، وشاركن آرائهن وتطلعاتهن حول البطولة المرتقبة.

وقالت مارتا كافالي من فريق (FDJ-Suez)، التي حققت نتائج مبهرة خلال عام 2022: «سيكون تركيزي الرئيسي على المرحلة الثالثة التي ستكون فرصة جيدة لي لممارسة تقنية الـ(ركوب الدراجة ضد اتجاه الرياح). كما سيحاول زملائي في الفريق مساعدتي قدر الإمكان خلال المراحل الأربع، بالإضافة إلى رغبتنا في المنافسة في سباقات السرعة».

فيما قالت إليسا لونجو بورجيني من فريق (Trek-Segafredo)، الحائزة الميدالية البرونزية لسباق الطريق الأولمبي لعامي 2016 و2020، والفائزة مؤخراً بالترتيب العام في طواف بريطانيا للسيدات، وبسباق باريس روبيه للسيدات 2022: «أشكر مجلس أبوظبي الرياضي وجميع رعاة السباق على إقامة هذا الحدث الرائع، ويسعدنا أن نكون موجودين؛ لأننا على يقين بأن هذا الحدث سيلعب دوراً كبيراً في الترويج للرياضات النسائية، ونأمل أن يلهم الناس لتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً».

من جانبها، أشارت لورينا وايبس -من فريق 22 المرشحة للفوز بإحدى المراحل السريعة والتي حققت انتصاراً استثنائياً في عام 2022 شمل فوزرها في مرحلتين من طواف فرنسا للسيدات، وتحقيقها لقب الطريق الأوروبي- إلى أن المنافسة ستكون شديدة للفوز بلقب النسخة الأولى من هذا السباق الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، فيما ستبذل وايبس كل جهدها للفوز والتتويج بدرع الطواف.

وقالت مارتا باستيانيللي من فريق (UAE Team ADQ)، التي حققت 42 انتصاراً احترافياً خلال مسيرتها حتى الآن، بما في ذلك بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق في عام 2007، وطواف فلاندرز عام 2019: «مستعدون للسباق الذي يُقام على أرضنا، رغم حداثة فريقنا، لكننا مصرون على تحقيق نتائج طيبة من خلال التعاون والعمل بروح الفريق الواحد».

وفي السياق ذاته، قالت كيم دي بات من فريق (Fenix-Deceuninck)، بطلة سباق الدراجات على الطريق البلجيكي لعام 2022، والفائزة بمرحلتين من طواف إيطاليا الدولي للسيدات: «هذه هي المرة الثانية التي أتسابق فيها في الإمارات، فقبل ثلاث سنوات شاركت في فريق ركوب الدراجات في شرطة دبي، ويسعدني حقاً أن أعود من جديد، ويوجد فريقي بشكل أساسي لدعم Marthe Truyen في سباقات السرعة، وسنرى إلى أي مدى يمكننا الوصول إلى الصدارة خلال مراحل الطواف».

أما تيفاني كرومويل من فريق (Canyon//SRAM Racing)، فقالت: «نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا، حيث يمثل هذا السباق خطوة مهمة إلى الأمام لرياضة ركوب الدراجات للسيدات، مما يساعدنا على الترويج للرياضة في هذا الجزء من العالم. لقد خرجنا للتو من معسكر تدريبي جيد ونحن متحمسون للغاية لذلك السباق. نحن هنا مع العديد من الخيارات، من المحتمل أن نتحدى في سباقات السرعة، ولدينا أيضاً بعض المتسلقات الأقوياء، وإذا واجهنا رياحاً متقاطعة على مراحل الصحراء، سنتعامل معها بالشكل المطلوب. نحن هنا لمحاولة الفوز بالمراحل والسباق ككل، وسنقدم أفضل ما لدينا على أمل تحقيق ذلك».