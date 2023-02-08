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«يد» الشارقة تتعاقد مع السعيدي

«يد» الشارقة تتعاقد مع السعيدي
8 فبراير 2023 19:01

 
الشارقة (الاتحاد)

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تعاقد الشارقة رسمياً مع المدرب التونسي سامي السعيدي، لقيادة فريق الرجال لكرة اليد، ويعد السعيدي من أبرز الأسماء في كرة اليد الأفريقية والعربية، ويملك سيرة ذاتية حافلة بالألقاب لاعباً ومدرباً، وسبق له قيادة منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وكذلك النجم الساحلي لفترات طويلة، والتتويج معه بلقب البطولة الأفريقية الأبطال 2019، كما يملك تجارب وخبرات متعددة خارج تونس، في فرنسا وقطر والإمارات.
وقال السعيدي بعد توقيع العقد، قال: أشكر إدارة الشارقة على ثقتها في اختياري لتدريب الفريق، ولديّ طموح كبير في المهمة لتحقيق أهداف النادي، خلال المرحلة المقبلة.
وقاد السعيدي أولى تدريباته مع الفريق استعداداً لملاقاة النصر في الجولة الثانية من نصف نهائي دوري أقوياء اليد 11 فبراير الجاري، بعدما تغلب الشارقة على دبا الحصن في افتتاح المجموعة الثانية بقيادة المدرب الوطني المؤقت جمعة العشر.
ويختتم «الملك» الشرقاوي مبارياته بمواجهة الجزيرة 18 فبراير، ليدخل بعدها معسكراً مغلقاً يتضمن التدريب على فترتين صباحاً ومساءً من 22 إلى 28 فبراير، ويسافر الفريق إلى البحرين لخوض معسكر قبل انطلاق بطولة الأندية الخليجية لمدة 6 أيام من 1 إلى 6 مارس.
وتجرى قرعة البطولة الخليجية التي يستضيفها النجمة 10 فبراير بالعاصمة البحرينية المنامة، ويشارك الشارقة للمرة السابعة في تاريخه.

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