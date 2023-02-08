أتسو لا يزال في عداد المفقودين



برلين (د ب أ)



لم يتمكن نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم حتى الآن، من تحديد مكان نجمه الغاني كريستيان أتسو، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وكانت أنباء قد أشارت مؤخراً إلى أن أتسو خرج حياً من تحت الأنقاض، وانتقاله للمستشفى من أجل تلقي العلاج. وذكرت تقارير إخبارية أن أتسو، الذي يلعب في نادي هاتاي سبور، المنافس ببطولة الدوري التركي، مفقود حتى الآن، وهو ما ينطبق أيضاً على تانر سافوت، المدير الرياضي للنادي، في أعقاب الهزات الأرضية، التي تعرضت لها البلاد مؤخراً.

وكان مصطفى عزت، نائب رئيس هاتاي سبور، نقل أخبار إيجابية بشأن أتسو، حيث قال إن اللاعب الغاني «خرج مصاباً من تحت الأنقاض».

ورغم ذلك، بقي القلق يساور الجميع بشأن حالة اللاعب، اليوم «الأربعاء»، في ظل عدم وجود تأكيد لهذا التحديث الذي تم إعطاؤه لهاتاي سبور، عند اتصال النادي بالمستشفى.

وفي بيان أوردته صحيفة «حرييت» التركية، قال جوربي قهوجي طبيب فريق هاتاي سبور «قيل للنادي»، إن اللاعب تم نقله إلى مستشفى دورتيول، وعندما وردت الأخبار، ذهبنا وبحثنا عنه، لكنه لم يكن موجوداً.

أضاف دورتيول: لسوء الحظ، يتعين علينا أن نقبل أنه لم يتم العثور على تانر وكريستيان أتسو في الوقت الحالي. من جانبه، أبدى فولكان ديميريل، مدرب هاتاي سبور، شعوره بالإحباط بسبب تمرير التحديث الأولي حول حالة أتسو، الذي رحب به نادي اللاعب السابق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والاتحاد الغاني لكرة القدم.

وقال ديميريل لصحيفة «حرييت»: من فضلكم لا تكتبوا أنه نجا دون التأكد، للناس عائلات، آمال وأحزان وآلام تتزايد. أضاف ديميريل: لا توجد أخبار عن حالة أتسو وتانر سافوت حتى الآن، وفي حال وجود تحديث للأخبار سوف أعلن عنها على الفور.

ووصف ديميريل تجربته الخاصة في الأيام الأخيرة، قائلاً: لقد مررنا بالكثير من الأشياء الصعبة.

وتابع: لقد أخرجنا الأشخاص الذين جاءوا ليثقوا بي من فجوة ضيقة، فجوة يكون فيها الطقس صعباً، ولحسن الحظ نجوا جميعاً.

اختتم ديميريل تصريحاته قائلاً: الناس يواصلون العمل ليلاً ونهاراً، وآمل أن يتم إنقاذهم، لجأ الفريق بأكمله إلى أسرهم، ومع وصول المعلومات، سوف أعلن كل شيء.