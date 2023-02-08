الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أتسو لا يزال في عداد المفقودين

أتسو لا يزال في عداد المفقودين
8 فبراير 2023 18:20

 
برلين (د ب أ)


لم يتمكن نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم حتى الآن، من تحديد مكان نجمه الغاني كريستيان أتسو، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. 

وكانت أنباء قد أشارت مؤخراً إلى أن أتسو خرج حياً من تحت الأنقاض، وانتقاله للمستشفى من أجل تلقي العلاج. وذكرت تقارير إخبارية أن أتسو، الذي يلعب في نادي هاتاي سبور، المنافس ببطولة الدوري التركي، مفقود حتى الآن، وهو ما ينطبق أيضاً على تانر سافوت، المدير الرياضي للنادي، في أعقاب الهزات الأرضية، التي تعرضت لها البلاد مؤخراً.
وكان مصطفى عزت، نائب رئيس هاتاي سبور، نقل أخبار إيجابية بشأن أتسو، حيث قال إن اللاعب الغاني «خرج مصاباً من تحت الأنقاض». 

أخبار ذات صلة
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
3 صفائح جعلت تركيا فريسة للزلازل المدمرة

ورغم ذلك، بقي القلق يساور الجميع بشأن حالة اللاعب، اليوم «الأربعاء»، في ظل عدم وجود تأكيد لهذا التحديث الذي تم إعطاؤه لهاتاي سبور، عند اتصال النادي بالمستشفى.
وفي بيان أوردته صحيفة «حرييت» التركية، قال جوربي قهوجي طبيب فريق هاتاي سبور «قيل للنادي»، إن اللاعب تم نقله إلى مستشفى دورتيول، وعندما وردت الأخبار، ذهبنا وبحثنا عنه، لكنه لم يكن موجوداً. 

أضاف دورتيول: لسوء الحظ، يتعين علينا أن نقبل أنه لم يتم العثور على تانر وكريستيان أتسو في الوقت الحالي. من جانبه، أبدى فولكان ديميريل، مدرب هاتاي سبور، شعوره بالإحباط بسبب تمرير التحديث الأولي حول حالة أتسو، الذي رحب به نادي اللاعب السابق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والاتحاد الغاني لكرة القدم.
وقال ديميريل لصحيفة «حرييت»: من فضلكم لا تكتبوا أنه نجا دون التأكد، للناس عائلات، آمال وأحزان وآلام تتزايد. أضاف ديميريل: لا توجد أخبار عن حالة أتسو وتانر سافوت حتى الآن، وفي حال وجود تحديث للأخبار سوف أعلن عنها على الفور.
ووصف ديميريل تجربته الخاصة في الأيام الأخيرة، قائلاً: لقد مررنا بالكثير من الأشياء الصعبة.
وتابع: لقد أخرجنا الأشخاص الذين جاءوا ليثقوا بي من فجوة ضيقة، فجوة يكون فيها الطقس صعباً، ولحسن الحظ نجوا جميعاً. 

اختتم ديميريل تصريحاته قائلاً: الناس يواصلون العمل ليلاً ونهاراً، وآمل أن يتم إنقاذهم، لجأ الفريق بأكمله إلى أسرهم، ومع وصول المعلومات، سوف أعلن كل شيء.

تركيا
سوريا
غانا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©