أوباميكانو يُحسن صوته بـ «الأوبرا»



ميونيخ (د ب أ)



اعترف دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنه عمل على تحسين صوته مع مغني أوبرا، من أجل أن يكون له حضور عام أفضل على أرض الملعب.

وقال اللاعب الدولي الفرنسي، لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم «الأربعاء»، إنه واجه صعوبة في رفع صوته خلال المباريات، لكي يتمكن زملاؤه في الفريق من سماعه.

قال أوباميكانو: غالباً ما كنت أعاني من التهاب في الحلق، وكانت أشعر أن صوتي مبحوح بعد المباريات، لهذا السبب تلقيت المساعدة، لقد قمت بتحسين أحبالي الصوتية مع مغني أوبرا.

وأضاف أوباميكانو: لقد غنينا معاً، قام بتدريبي، الآن يمكنني الصراخ بصوت عالٍ، وبإمكاني إعطاء التعليمات في جميع أنحاء الملعب.

ربما تكون أوامر أوباميكانو مهمة لزملائه في البايرن، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني «البوندسليجا»، الذي يخوض مواجهات حاسمة، خلال الفترة المقبلة على الصعيد المحلي، وكذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، المدجج بكتيبة هائلة من النجوم، في دور الـ16 للمسابقة القارية.

وقال أوباميكانو: ستكون مباراة كبيرة لكلا الفريقين، يتعين علينا أن نكون مستعدين ولائقين، هدفنا هو الفوز في مباراة الذهاب بباريس، لن نلعب من أجل التعادل.

أكد أوباميكانو أنه استعاد لياقته البدنية مجدداً قبل خوض بايرن لقائه ضد ضيفه بوخوم ببوندسليجا يوم السبت المقبل، ثم أمام مضيفه باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد غيابه عن فوز الفريق البافاري 4 - 2 على مضيفه فولفسبورج يوم الأحد الماضي، بداعي الإصابة.

واختتم لاعب بايرن تصريحاته قائلاً: كانت هناك مشكلة لكنها لن تمنعني من اللعب.