الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أوباميكانو يُحسن صوته بـ «الأوبرا»

أوباميكانو يُحسن صوته بـ «الأوبرا»
8 فبراير 2023 17:45

 
ميونيخ (د ب أ)


اعترف دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنه عمل على تحسين صوته مع مغني أوبرا، من أجل أن يكون له حضور عام أفضل على أرض الملعب. 

وقال اللاعب الدولي الفرنسي، لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم «الأربعاء»، إنه واجه صعوبة في رفع صوته خلال المباريات، لكي يتمكن زملاؤه في الفريق من سماعه. 

قال أوباميكانو: غالباً ما كنت أعاني من التهاب في الحلق، وكانت أشعر أن صوتي مبحوح بعد المباريات، لهذا السبب تلقيت المساعدة، لقد قمت بتحسين أحبالي الصوتية مع مغني أوبرا. 

أخبار ذات صلة
هامبورج تغرم لاعبين «في حادث سيارة»!
ماتاراتزو مدرباً جديداً لهوفنهايم

وأضاف أوباميكانو: لقد غنينا معاً، قام بتدريبي، الآن يمكنني الصراخ بصوت عالٍ، وبإمكاني إعطاء التعليمات في جميع أنحاء الملعب.
ربما تكون أوامر أوباميكانو مهمة لزملائه في البايرن، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني «البوندسليجا»، الذي يخوض مواجهات حاسمة، خلال الفترة المقبلة على الصعيد المحلي، وكذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، المدجج بكتيبة هائلة من النجوم، في دور الـ16 للمسابقة القارية. 

وقال أوباميكانو: ستكون مباراة كبيرة لكلا الفريقين، يتعين علينا أن نكون مستعدين ولائقين، هدفنا هو الفوز في مباراة الذهاب بباريس، لن نلعب من أجل التعادل. 

أكد أوباميكانو أنه استعاد لياقته البدنية مجدداً قبل خوض بايرن لقائه ضد ضيفه بوخوم ببوندسليجا يوم السبت المقبل، ثم أمام مضيفه باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد غيابه عن فوز الفريق البافاري 4 - 2 على مضيفه فولفسبورج يوم الأحد الماضي، بداعي الإصابة. 

واختتم لاعب بايرن تصريحاته قائلاً: كانت هناك مشكلة لكنها لن تمنعني من اللعب.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©