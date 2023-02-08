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ماتاراتزو مدرباً جديداً لهوفنهايم

ماتاراتزو مدرباً جديداً لهوفنهايم
8 فبراير 2023 17:45

 
ميونيخ (أ ف ب) 

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أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، عن تعيين الأميركي بيليجرينو ماتاراتزو للإشراف على الفريق، خلفاً لأندري برايتنرايتر الذي أقيل «الاثنين»، بسبب تراجع النتائج.
ووقع ماتاراتزو «45 عاماً» عقداً يمتد حتى صيف 2025، ليعود مجدداً الى مقاعد التدريب بعدما أقاله النادي الألماني الآخر شتوتجارت في أكتوبر.
ويستلم الإيطالي الأصل فريقاً يمر حالياً في أزمة، إذ لم يحقق الفوز منذ أكتوبر الماضي، وكان على شالكه الذي يحتل حالياً المركز الأخير بفارق ثماني نقاط عنه.
ويملك هوفنهايم 19 نقطة، بعدما خسر خمس مباريات على أرضه هذا الموسم، ما تسبب بإقالة برايتنرايتر الذي خسر مباراته الأخيرة أيضاً «السبت» أمام بوخوم خارج الديار 2-5 في المرحلة التاسعة عشرة.
وكان عقد المدرب البالغ 49 عاماً ينتهي في يونيو 2023، لكن النتائج السيئة أنهت مشواره وجعلته سادس مدرب يخسر وظيفته منذ انطلاق الموسم.
وسيكون الاختبار الأول لهوفنهايم بقيادة ماتاراتزو «السبت» ضد باير ليفركوزن العاشر.

الدوري الألماني
البوندسليجا
هوفنهايم
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