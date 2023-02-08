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هل ينقذ دير زاكاريان مونبلييه من «الغرق»؟

هل ينقذ دير زاكاريان مونبلييه من «الغرق»؟
8 فبراير 2023 17:40

 
مونبيلييه (أ ف ب)

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عاد ميشيل دير زاكاريان لتدريب مونبلييه الفرنسي لكرة القدم، الذي سبق أن أشرف عليه بين 2017 و2021، وذلك لخلافة رومان بيتو «المقال» بسبب سوء النتائج.
وقرر مونبلييه التخلي عن بيتو بعد أشهر معدودة على استلامه المهمة خلفاً لأوليفييه دالوجليو في أكتوبر الماضي.
وتخلى مونبلييه عن بيتو، بعد الاكتفاء بفوزين في 12 مباراة، من ضمنها الخسارة أمام فريق من الدرجة الثانية في مسابقة الكأس المحلية.
ويعود دير زاكاريان «59 عاماً» إلى فريق قابع في المركز الخامس عشر بعد 22 مرحلة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط الى الدرجة الثانية.
وستكون المهمة الأولى للمدرب الذي دافع عن ألوان مونبلييه لاعباً بين 1988 و1997، وأشرف أيضاً على الفرق العمرية فيه بين 1998 و2006، «الأحد» بمواجهة ثأرية مع بريست الذي أقاله من منصبه في 11 أكتوبر.
ويأمل دير زاكاريان أن يكرّر النتائج التي حققها في مروره السابق مع مونبلييه، إذ أنهى الأخير جميع المواسم الأربعة تحت قيادته في المراكز العشرة الأولى، وحتى أنه كان قريباً من المشاركة القارية عام 2019 بعدما أنهى الموسم في المركز السادس.

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