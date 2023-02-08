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لوريس يغيب 8 أسابيع

لوريس يغيب 8 أسابيع
8 فبراير 2023 16:40

لندن (أ ف ب) 

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أصيب الفرنسي هوجو لوريس حارس توتنهام، في ركبته خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي «1-صفر» في الدوري المحلي «الأحد»، وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، كما أعلنت صحيفة «دايلي تيليجراف» الإنجليزية.
حتى إن الصحيفة ذهبت إلى حد اعتبار بأن «تقديرات متشائمة أولية تشير إلى إمكانية انتهاء موسم لوريس، لكن توتنهام يريد تحاشي خضوع حارسه لعملية جراحية.
وكان لوريس «36 عاماً» خضع للعلاج في نهاية المباراة ضد سيتي، بعد كرة مشتركة مع لاعب الوسط الإسباني رودري، في حين كشفت الفحوصات الطبية عن وجود ضرر في أربطة الركبة.
ويعتبر غياب لوريس قائد منتخب بلاده بطل العالم عام 2018 ضربة قوية لتوتنهام صاحب المركز الخامس والطامح إلى مركز يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسيغيب بالتالي عن مواجهة ميلان الإيطالي ذهاباً وإياباً في ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وكان لوريس أعلن مطلع العام الحالي اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب فرنسا، بعد أن خاض في صفوفه 145 مباراة دولية »رقم قياسي محلي»، بينها 121 مباراة قائداً له «رقم قياسي شخصي أيضاً»، بعد مشاركته في مونديال قطر، حيث بلغ «الديوك» المباراة النهائية، وخسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

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