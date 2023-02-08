مجلس أمناء جائزة التميز الرياضي يوزع حقائبه الإدارية



الشارقة (الاتحاد)



بدأ مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي اجتماعاته برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وقام بتوزيع المناصب والمهام على أعضائه لتتولى نجلاء عبدالله الشامسي منصب الأمين العام للجائزة، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان مشرف لجنة التحكيم، وحنان محمد المحمود مشرف لجنة التسويق والاتصال، وخولة جاسم السركال مشرف اللجنة الإعلامية، ووفاء عبدالله مشرف لجنة المعايير الفنية، ومحمد علي بن حماد مشرف لجنة الفعاليات والعلاقات العامة، وبخيت سعيد القرص مقرراً لمجلس الأمناء.

وعقد مجلس أمناء الجائزة اجتماعه مؤخراً بمقر مجلس الشارقة الرياضي بحضور جميع الأعضاء، وتم فيه أيضاً اعتماد النظام الأساسي للجائزة بعد مراجعة مواده، ومناقشة الهوية المؤسسية الجديدة للجائزة، كما تم بحث البرنامج الزمني لإطلاق الجائزة التي حلت محل جائزة الشارقة للأسرة الرياضية.

وأكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن الدورة الأولى تحظى باهتمام كبير حتى تكون أساساً للدورات التالية، خصوصاً بعد تغيير مسمى الجائزة وتوسيع نطاقها لتشمل الرياضيين المتميزين في كل المجالات، وقال: إن المعايير التي ستحكم المفاضلة بين الرياضيين ستكون نوعية وعلى مستوى الاسم الكبير الذي تحمله، والأهداف السامية التي تسعى لتحقيقها محلياً ودولياً على صعيد الإمارة.