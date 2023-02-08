«ثقافة المنافسة الرياضية» في ضيافة المنتدي الإسلامي



الشارقة (الاتحاد)



استهل المنتدى الإسلامي سلسلة محاضرات «ثقافة المنافسة الرياضية» بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بهدف نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع، وتدعيم ترسيخ القيم التربوية والاجتماعية بالشارقة نحو محو الأمية الرياضية، حيث يعالج المنتدى خلال محاور السلسلة جملة من السلوكيات وضوابها في ضوء قيم الثقافة الإسلامية السمحة، شهد اليوم الأول في نادي الشارقة الرياضي حضور أكثر من مئة لاعب ومشرف من الكادر الإداري والرياضي بالنادي.

وأوضح د.تركي القحطاني – أستاذ فقه الأسرة وقضاياه - في أولى محاضرات بعنوان «الرياضة.. رحلة عبر التاريخ الإسلامي»، وتناول عدد من الأحاديث لأنواع مختلفة من الرياضات في الأحاديث السيرة الشريفة عبر التاريخ الإسلام في المجالات المتنوعة، ومنها: رياضة المشي، ورياضة المصارعة، ورياضة الملاكمة، ورياضة المبارزة، ورياضة الصيد، ورياضة ركوب الخيل وتعلّم السباحة، ورياضة النفوس.

وبدوره عبر د.ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى أهداف النشاط الثقافي بأنه يدعو إلى إعداد جيل واعد من النشء الواعي لنبذ التعصب والسلوكيات الرياضية الخاطئة في ممارسة الألعاب، وقال: «الثقافة الإسلامية ثقافة تسامح وتعايش في كل جوانبها الاجتماعية، ومنها الرياضات ويدعو المنتدى خلال إطلاق هذه السلسلة إلى تنمية الثقافة الدينية والاجتماعية وتقوية العلاقة الاجتماعية بين الأفراد، وتعزيز قدرة المجتمع على نبذ التعصب، حيث تزخر الثقافة الإسلامية بالعديد من المواقف النبوية الشريفة الداعية إلى الأخذ بقيم التسامح والوسطية والاعتدال واحترام الآخر.وتستمر ثاني محاضرات السلسلة في نادي البطائح مساء اليوم الأربعاء، وتتناول ومحور» التعصب الرياضي مفهومه وأسبابه «في حين يقدم غداً الخميس أ. أحمد عبدالكريم المحاضرة الختامية بعنوان» تأصير القدوة في تفعيل السلوك الإيجابي في نادي خوفكان، ويعني المنتدى الإسلامي بنشر الثقافة الإسلامية، وتأصيل السلوكيات المجتمعية القويمة في ضوء القيم والتعاليم السمحة للشريعة الغراء.