الخطيب عن مواجهة الريال: مباراة القرن

محيي وردة (أبوظبي)

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية حديثاً مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدة في البداية أن منافس ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية اليوم، هو أسطورة لكرة القدم في مصر وأفريقيا.

وأن الخطيب قاد الأهلي كلاعب لسيطرة مطلقة على المشهدين المحلي والقاري في السبعينيات والثمانينيات.

حيث أحرز هدفاً في عام 1982، قاد به الأهلي لتحقيق أول لقب قاري في تاريخه، وهو يأمل في قيادة النسور الحمراء، وهو على مقعد الرئيس، إلى أول نهائي كأس العالم في تاريخهم.

وأكملت أن الخطيب كان أول لاعب مصري يفوز بجائزة الأفضل في أفريقيا عام 1983، وهو يجلس على مقعد رئاسة النادي الأهلي منذ عام 2017.

وخلال تلك الفترة، حقق الأهلي لقبين متتاليين في دوري أبطال أفريقيا، منها بطولة عام 2020 التي حقق فيها الأهلي الفوز على غريمه الزمالك 2-1 في النهائي.

وفي تصريحاته للصحيفة الإسبانية، أكد الخطيب أن المواجهة مع ريال مدريد بالنسبة للأهلي، مباراة اليوم، هي مباراة القرن، باعتبار أن الريال هو نادي القرن في أوروبا، وأكثر الأندية حصولاً على البطولات القارية في العالم. والنادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا وثاني الأندية حصولاً على البطولات القارية في العالم.. وشعبية الناديين كبيرة.. الريال صاحب تاريخ كبير، ونحن نعتز كثيراً بالعلاقات الطيبة التي تربطنا معه وسعداء بمواجهته.

وتمنى رئيس النادي الأهلي أن تكون المباراة ممتعة.. فالريال يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، ولديهم مدرب ناجح وهو كارلو أنشيلوتي.. ولكن الأهلي تعوّد على مثل هذه المواجهات التاريخية، ولديه لاعبون رائعون، ومدرب متميز هو مارسيل كولر.. والفريق يشارك في مونديال الأندية للمرة الثامنة.

وأكد الخطيب احترام المنافس كثيراً، وقال: لكننا نثق بأنفسنا وسنتمسك بفرصنا في الفوز بالمباراة، سنلعب من أجل الفوز، وإن حققنا الفوز لن تكون معجزة، ولكنها ستكون نتيجة ما يمتلكه الفريق من إمكانات ومميزات.

وعن رؤيته للريال وتشجيعه له قال الخطيب: بالنسبة لي الأهلي هو نادي حياتي، ولا يوجد شيء يجعلني سعيداً مثل رؤية الأهلي ناجحاً.. لكن أتابع فريق الريال، وأتذكر دائماً أسطورة الريال دي ستيفانو الذي اعتبره واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم على مدار التاريخ، لقد تمت دعوتي في الثمانينيات لحضور حفل في ملعب سانتياغو برنابيو مع العديد من النجوم الأفارقة منهم الكاميروني ميلا والمغربي بودربالة والمالي ساليف كيتا، والتقيت في هذه المناسبة مع الأسطورة دي ستيفانو، وأساطير أخرى من ريال مدريد مثل بوشكاش.

وعن اللاعب الذي يتمنى انتقاله من ريال مدريد إلى الأهلي، جاء رد رئيس الأهلي ليؤكد أي فريق يتمنى التعاقد مع أي من لاعبي الريال.. وقال: لنكن واقعيين، الأندية في أفريقيا ليس لديها الإمكانات التي تجعلها تضم لاعبين من هذا المستوى في أوروبا، لكن بكل تأكيد أنا معجب بكريم بنزيمة ولوكا مودريتش.

وحول رؤيته لفلورنتينو بيريز وتطلعه للقائه، قال الخطيب: عندما تكون على رأس كيان كبير مثل ريال مدريد، لا بد أن تكون رئيساً ناجحاً.. وبيريز كذلك.. أنا أقدره، لأنه دائماً يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات لناديه، ولديه أسلوب عمل متميز كروياً واقتصادياً، ودائماً ما يقوم بتجهيز فريقه للمستقبل. وبالطبع يسعدنا اللقاء والتعاون معه.. خاصة أن علاقتنا مع الريال قوية وممتدة منذ سنوات طويلة.

واختتم الخطيب بالتأكيد على أن التشابه الواضح بين جماهير الناديين هو الحب الكبير لنادييهما ومساندتهما في كل المواقف أيًّا كانت النتائج سلبية أم إيجابية.. جمهور الأهلي هو شريكنا الدائم في كل الانتصارات والبطولات، ولديهم عشق كبير لناديه.. الجماهير هي من تجعل أنديتنا عظيمة ومميزة.