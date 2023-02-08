الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مركز السباقات الافتراضية يعزز حلم «الفورمولا الإماراتي»

مركز السباقات الافتراضية يعزز حلم «الفورمولا الإماراتي»
8 فبراير 2023 17:00


دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحذر من انتشار الأسلحة بفعل الأزمة الأوكرانية
قرقاش: التضامن الخليجي والعربي ضمان للمنطقة


حصل عشاق سباقات السيارات الشباب في الإمارات الذين يحلمون بممارسة مهنة سائقي فورمولا-1 في المستقبل، على حافز جديد مع إطلاق مركز جديد للرياضات الإلكترونية الافتراضية مصمم لتطوير مواهبهم وتسريع رحلة انتقالهم إلى رياضة السيارات التنافسية الواقعية.
ويعتبر مركز إمبريسيف إسبورت في دبي، وجهة عصرية لعشاق أجهزة محاكاة سباقات السيارات الإلكترونية الافتراضية، ويقدم لزواره 30 جهازاً لمحاكاة سباقات السيارات ومحاكاة سباقات الدراجات النارية، فضلاً عن أجهزة افتراضية للجري (تريدميل) وجميعها موزعة على طابقين.
وتم تأسيس المركز من قبل بول بوزيشين للاستشارات الخاصة بفعاليات السيارات ورياضات السيارات ومقرها دبي، وهي مؤسسة رائدة في سباقات سيم في الإمارات، والتي تهدف على المدى الطويل إلى إيصال سائق إماراتي شاب إلى سباقات الفورمولا 1.
قال ريان تراتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لبول بوزيشن: يعتبر مركز إمبريسيف إسبورت جزءاً مهماً من هذه الإستراتيجية، وهدفها هو تزويد السائقين الشباب بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق أحلامهم من خلال صنع اسم لهم في عالم سباقات السيارات.
وقد استمرت سباقات المحاكاة الإلكترونية الافتراضية في الازدهار منذ نمو شعبيتها خلال جائحة كورونا، مما أدى إلى ظهور سلسلة سباقات سيم الإلكترونية التي اجتذبت كبار السائقين، بما في ذلك بطل العالم المزدوج للفورمولا 1، ماكس فيرستابن.

الإمارات
دبي
الفورمولا-1
رياضة السيارات
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©