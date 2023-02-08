«الشارقة الرياضي» يتسلم مشروع إنارة استاد خالد بن محمد



الشارقة (الاتحاد)

ضمن مشاريع مجلس الشارقة الرياضي لتأهيل وتطوير الأندية الرياضية بالإمارة بشكل مستمر، تسلم المجلس مشروع الإنارة باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة ضمن سلسلة الأعمال التي تجرى حالياً لتأهيل الملعب ومرافقه من النواحي كافة، وبما يندرج ضمن اشتراطات رابطة المحترفين، وتعزيز تميز أندية الإمارة، وتوفير المتطلبات كافة.

حضر التسلم بالملعب الرئيسي، المهندسة أسماء البلوشي، رئيس قسم مكتب متابعة المنشآت الرياضية بالمجلس، والمهندسة منى الشمسي، رئيس شعبة المشاريع، والمهندس خليفة السويدي، مهندس ميكانيكي تنفيذي مشاريع، إضافة إلى ممثلي دائرة الأشغال العامة، ومسؤولي الصيانة بنادي الشارقة.

وتم خلال الزيارة التعرف على سير العمل بالمشروع، حيث يتم تجهيز الملعب لمطابقة المعايير التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث تم تطبيق نظام التعتيم dimming«»system المتوافق مع اشتراطات الاتحاد الدولي، كما يهدف النظام أيضاً إلى توفير الطاقة من خلال التحكم في شدة الإنارة، بحسب الاحتياج، ما يمكن من استغلال الملعب في مباريات تتطلب النقل التلفزيوني أو للتدريب أو لأنشطة أخرى وفعاليات أخرى، كما تمت برمجة النظام بحيث يمكن إضاءة وإطفاء الكشافات بطريقة تتابعية لأغراض الترحيب بالفرق والاحتفالات بالأهداف المسجلة، بالإضافة إلى الربط والتكاملية مع نظام الصوتيات بالملعب.