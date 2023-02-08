كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تستقبل العاصمة أبوظبي 2000 لاعب يمثلون 128 فريقاً للمشاركة في كأس مانشستر سيتي التي تقام يومي 18 و19 فبراير في مدينة زايد الرياضية، لتعود البطولة إلى ربوع أبوظبي، بعد إقامتها لآخر مرة في عام 2019، بعد غياب بسبب الجائحة، وتشهد منافسات الكأس في أحدث مواسمها جدولاً موسعاً للمنافسات والمزيد من الأنشطة الترفيهية.

وأكد سايمون هيويت، مدير البطولة ومدير أول عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدارس السيتي لكرة القدم، أن رسالة كأس مانشستر سيتي أبوظبي تتمثل في تشجيع اللاعبين الصغار على المنافسة الرياضية في أجواء ودية تتيح لأصحاب المواهب الناشئة الاستمتاع بأوقاتهم.

وتابع: «توفر أجواء البطولة ومنافساتها بيئة مثالية للاعبين الصغار للاستمتاع بوقتهم وإطلاق قدراتهم واختبار تجربة لا تنسى. فيما يوفر جدول منافسات البطولة بمفهومها وفلسفتها الفريدة لجميع اللاعبين فرصة النجاح، ونحن نتطلع قدماً لمتابعة اللاعبين الصغار يستمتعون بممارسة رياضتهم المفضلة في وسط هذه الأجواء».

وأضاف: «بمشاركة هذا العدد الكبير من الفرق القادمة من مختلف أنحاء، تتيح كأس مانشستر سيتي أبوظبي فرصة هائلة للاعبين الصغار من مختلف الجنسيات والثقافات للتواصل والتفاعل تحت مظلة الشغف المشترك برياضة كرة القدم».

وتشهد البطولة الكروية المخصصة للاعبين الناشئين في الصغار في موسم 2023 منافسات مشوقة وفعاليات ممتعة بمشاركة ما يزيد عن 128 فريقاً وأكثر من 1700 لاعب يمثلون أكثر من 13 بلداً في مختلف أنحاء العالم، إذ تجتذب منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي ألمع المواهب الكروية الناشئة إلى العاصمة أبوظبي للمنافسة على التتويج بلقب البطولة.

وكانت البطولة قد انطلقت في نسختها الأولى في عام 2017 بهدف تطوير مواهب اللاعبين الصغار في المنطقة وإثارة شغفهم برياضة كرة القدم، وتعود كأس مانشستر أبوظبي في هذا العام لتنظيم منافسات نسختها الرابعة بعد أن أقيمت النسخة الأخيرة منها في عام 2019.

وبالإضافة إلى المنافسات الكروية على أرض الملعب، يتيح الحدث لجمهوره مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة الترفيهية الحية والحصرية في قرية السيتي، وتتضمن هذه الفعاليات المميزة عروضاً لكرة القدم الاستعراضية يقدمها اللاعب عمار فريز، وحضوراً خاصاً لتميمتي السيتي مون بيم ومونشستر، بالإضافة إلى فعاليات تلوين الوجوه، ولعبة كرة الشبكة والعروض الفنية الممتعة وغيرها الكثير.