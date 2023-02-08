بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك



بروكسل (أ ف ب)

قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الاعتماد على الشاب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو للإشراف على منتخب وطني غارق في شكوكه، بعد وصول الجيل الذهبي إلى نهاية حقبة لم ترتق لمستوى التوقعات والطموحات، وذلك بالتعاقد معه الأربعاء حتى نهاية كأس أوروبا 2024 وفق ما أعلن.

واستعان الاتحاد البلجيكي بابن الـ37 عاماً لخلافة الإسباني روبرتو مارتينيس رغم سجله التدريبي المتواضع وخلافاً لرغبة بعض اللاعبين مثل روميلو لوكاكو وتوبي ألدرفيرلد اللذين رشحا النجم الفرنسي السابق تييري هنري لتولي المنصب، استناداً إلى خبرته مع «الشياطين الحمر» بما أنه تولى في الأعوام الأخيرة مهمة مساعد المدرب.

وقال الاتحاد في بيان: «يفخر الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم بالإعلان عن تعيين دومينيكو تيديسكو مدرباً جديداً للمنتخب الوطني»، مضيفاً: «تم تشكيل فريق عمل داخل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بداية ديسمبر... تم تكليف فريق العمل هذا بإيجاد مدرب وطني جديد، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن مواصلة تطوير النواة الفنية للاتحاد البلجيكي لكرة القدم».

وتابع: «سيخلف الإيطالي دومينيكو تيديسكو روبرتو مارتينيس كمدرب وطني للشياطين الحمر البلجيكي. سيوقع عقداً مع الاتحاد البلجيكي حتى بعد كأس أوروبا 2024»، محدداً «تتمثل مهمته في قيادة الشياطين الحمر للتأهل إلى كأس أوروبا 2024 في ألمانيا».

وبذلك، أكد الاتحاد البلجيكي ما تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة عن التوجه للتعاقد مع تيديسكو الذي سيرافقه فرانك فيركاوترين في منصب المدير الرياضي الجديد للمنتخب الذي كان يشغله أيضاً مارتينيس الراحل عن «الشياطين الحمر» مباشرة بعد الخروج من الدور الاول لمونديال قطر.

واحتاج الاتحاد البلجيكي إلى شهرين لاتخاذ قراره بشأن المدرب الجديد، وشكل لهذه الغاية مجموعة عمل، وكان لوكاكو الى جانب كيفن دي بروين والحارس تيبو كورتوا من ركائز المنتخب الذين تم استشارتهم لمعرفة رأيهم في هوية المدرب الجديد.

ونقل موقع الاتحاد البلجيكي عن المدرب السابق للايبزيج (2021-2022) وشالكه الألمانيين (2017-2019) وسبارتاك موسكو الروسي (2019-2021) قوله: «بالنسبة لي، هذا شرف كبير أن أكون المدرب الجديد لبلجيكا. أنا أتطلع حقاً بفارغ الصبر لهذه المهمة وأنا متحمس للغاية. كان لدي شعور جيد جداً منذ المحادثة الأولى مع الاتحاد».

وسيحاول تيديسكو أن ينجح في ما فشل فيه سلفه مارتينيس الذي عجز عن ترجمة نجومية لاعبي المنتخب الى نتائج ترتقي الى مستوى التطلعات، ليكون يوم الأول من ديسمبر بمثابة نهاية حقبة الجيل الذهبي بعد الخروج من الدور الأول لمونديال قطر.

ودخل دي بروين ورفاقه إلى المونديال القطري وهم يدركون أنها الفرصة الأخيرة لمحاولة الارتقاء الى مستوى سمعتهم بين أفضل لاعبي القارة والعجوز.

لكن المغرب فعل فعلته وأسقط رجال مارتينيس في الجولة الثانية 2-صفر، ما جعلهم مطالبين بالفوز في الجولة الأخيرة على كرواتيا، إلا أن هذا الأمر لم يحصل فاكتفوا بالتعادل وانتهى المشوار.