28 منتخباً في مونديال سلة الكراسي المتحركة بدبي



مراد المصري (دبي)

يشارك 28 منتخباً «16 للرجال و12 للسيدات» في بطولة العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة، التي تستضيفها دبي بالفترة من 5 إلى 24 يونيو المقبل، لأول مرة في المنطقة، وأقامت اللجنة المنظمة مراسم قرعة البطولة اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي مدير بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وأولف ميهرينس رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وأسفرت قرعة منافسات الرجال عن وقوع منتخبنا الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في هذا المونديال، في المجموعة الأولى، إلى جانب أستراليا، إيطاليا والبرازيل، فيما تضم المجموعة الثانية: مصر، ألمانيا، كندا وتايلاند، وتضم المجموعة الثالثة: هولندا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية وفرنسا، وتضم المجموعة الرابعة: أمريكا، بريطانيا «حامل اللقب»، إيران والعراق.

وأسفرت قرعة منافسات السيدات، عن مجموعتين، ضمت الأولى: الجزائر، أميركا، تايلاند، اليابان وألمانيا، وهولندا، وتضم الثانية: البرازيل، كندا، الصين، أستراليا وإسبانيا وبريطانيا.

وعبر ثاني جمعة بالرقاد، عن سعادته باستضافة الإمارات مونديال اللعبة التي تعتبر ذات الشعبية الأولى في رياضات أصحاب الهمم، وستشكل فرصة لإبراز الوجه المشرق لدولتنا الرائدة في دمج هذه الفئة بالمجتمع ودعمها بشكل لا محدود، وهي التي كانت دائماً حاضرة باستضافة بطولات كبرى لأصحاب الهمم في مختلف الألعاب الرياضية.

من جانبه، أكد ماجد العصيمي، أن ملف الإمارات تفوق بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، ومن خلال دعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بما جعل دبي تتفوق على مدينة تورونتو الكندية في التصويت، لتنال شرف الاستضافة ومنح منتخبنا فرصة المشاركة للمرة الأولى في هذا المونديال، فيما ستقام المنافسات في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال إقامة 6 ملاعب، منها ملعبين رئيسيين للمنافسات و4 ملاعب للتدريب، إلى جانب المرافق الأخرى لخدمة المنتخبات المشاركة والجماهير التي يتوقع حضورها للحدث.

وأعرب محمد فاضل الهاملي، عن سعادته الغامرة باستضافة بطولة العالم لكرة السلّة على الكراسي المتحرّكة على أرض الوطن، وأكد على ثقته في جودة تنظيم المحفل الدولي، وقال: القيادة الرشيدة للبلاد الداعم الاول لأصحاب الهمم للخروج بتنظيم يليق باسم دولة الإمارات في عالم الرياضة البارالمبية، وسيكون هناك استعداد لمنتخبنا الفنّي والبدني والذهني لمنتخبنا الوطني عن طريق المعسكرات الخارجيّة والداخلية لاستغلال فرصة إقامة البطولة على أرض الوطن والذهاب بعيداً خلال منافسات المحفل العالمي.

وشهدت مراسم القرعة، الكشف عن شعار البطولة الذي ضم معالم بارزة من دبي، منها جزيرة النخلة، وبرج خليفة وفندق برج العرب، إلى جانب الكشف عن تميمة البطولة وهي عبارة عن صقر تم تسميته «الحر».