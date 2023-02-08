«الحبتور» و«بنجاش» يفتتحان «ذهبية دبي للبولو»



رضا سليم (دبي)



أسفرت قرعة كأس دبي الذهبية للبولو في نسختها الرابعة عشرة، والتي تقام بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، عن وقوع «فرق الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور، و«غنتوت» بقيادة ناصر الشامسي، و«كلينوفا» بقيادة كريم راجا في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، و«الحبتور أيفزا» بقيادة محمد الحبتور، و«بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش، و«مهرة أياكس للاستثمار» بقيادة طارق الحبتور.

وتشهد ضربة البداية مباراتين بالمجموعة الثانية، حيث يلتقي «الحبتور أيفزا» مع «بنجاش» و«أيه إم» مع «مهرة»، 15 فبراير الجاري، وتستمر البطولة إلى 4 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، وحضره محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد الحريز عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومارتن بيدرسن، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة الدولية «إيفزا دبي» الراعي الرسمي لفريق الحبتور، وجوزف طيّار ممثل شركة الحبتور للسيارات وسانتياجو توريجيتار، المدير الفني للاتحاد.

وتقام الجولة الأولى من المجموعة الأولى 16 فبراير الجاري، حيث يلتقي «غنتوت» مع «ذئاب دبي كافو» و«الإمارات» مع «كلينوفا»، وتعود مباريات المجموعة الثانية 18 فبراير، حيث يلتقي «أيه إم» مع «بنجاش»، و«الحبتور أيفزا» مع «مهرة»، وتستمر مباريات الدور الأول حتى 22 فبراير، وبعدها نصف النهائي، حيث يلتقي ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، فيما يتأهل الأول في كل مجموعة إلى المباراة النهائية مباشرة، وينتظران الفائزين من نصف النهائي، فيما يلعب الخاسران مع صاحبي المركز الرابع في المجموعتين على مراكز الترضية في البطولة.

ووجه محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، على الدعم المستمر للعبة، والحرص على إنجاح كافة البطولات، كما وجه الشكر إلى الفرق المشاركة والشركات الراعية، مرحباً بعودة فريق «مهرة»، وانضمام «كلينوفا»، معرباً عن أمله في عودة فريق «أبوظبي» مجدداً للبطولة.

وقال الحبتور: على مدار 14 عاماً تطورت البطولة بشكل كبير، حيث بدأنا من 10 هانديكاب و15 و16 و18 إلى أن وصلنا في هذه النسخة إلى 20 هانديكاب، ونجحنا في رفع تصنيف البطولة من المستوى الرابع إلى الثاني، بالتساوي مع إسبانيا، ويسبقنا في الترتيب أميركا وبريطانيا بمعدل هانديكاب 22 «جول».

وأضاف أن اللعبة تطورت بشكل كبير في الإمارات، والمشكلة الوحيدة في الملاعب التي تتكلف ملايين من أجل بنائها وصيانتها، وأيضاً بسبب الطقس الحار، ورغم ذلك نجحنا في زيادة عدد المباريات، على مدار العام الأول من عمر مجلس إدارة الاتحاد بنسبة 25%، والبطولات لا تتوقف، وهناك إنصاف لكل الأندية، وطموحاتنا كبيرة في مواصلة السير نحو تطور اللعبة وانتشارها بين المواطنين في ربوع الدولة.

وحول القرعة، قال: الأوراق مكشوفة وجميع الفرق تدرك مواطن القوة والضعف في كل فريق، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة في التكهن بمن يفوز بالبطولة، ولكن بشكل عام الحبتور جاهز للمباريات والمنافسة على اللقب.

وقال محمد الحريز عضو مجلس إدارة الاتحاد: مر عام على تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وخلال العام لعبت الفرق 80 مباراة بزيادة 25%، كما أن الاتحاد نظم 9 بطولات، وكان هناك تنسيق مع الأندية، حتى لا يحدث تضارب في مواعيد المباريات، إلى جانب بطولات خاصة للاعبين الواعدين، وعددهم 20 لاعباً وأيضاً الاهتمام بالحكام المتميزين الذين استقدمهم الاتحاد، خصيصاً لإدارة هذه المباريات، كما أن الاتحاد قام بتأمين كافة اللاعبين المسجلين، وهو أول اتحاد يقوم بهذه الخطوة.

وأعرب مارتن بيدرسن الرئيس التنفيذي لـ «أيفزا دبي» عن سعادته برعاية فريق «الحبتور» وأنشطة البولو بالنادي، مؤكداً أن الرياضة تحتاج المزيد من الدعم والرعاية، لأنها تستقطب عدداً كبيراً من رجال الأعمال وهي بؤرة اهتمامنا.

