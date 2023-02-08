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الرياضي

سلطان بن خليفة بن شخبوط: إنجازات الرياضات الإلكترونية دافع للعمل

سلطان بن خليفة بن شخبوط: إنجازات الرياضات الإلكترونية دافع للعمل
8 فبراير 2023 14:00

دبي (وام)
أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية سيكون دافعاً للمزيد من العمل والتطوير خلال العام الحالي 2023، خاصة أن هناك الكثير من الاستحقاقات على كافة المستويات.
وقال الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان خلال حفل ختام الموسم، والذي أقيم في دبي، وتم خلاله تكريم اللاعبين من أصحاب الإنجازات، وأبطال مهرجان الإمارات للرياضات الإلكترونية، والشركاء الاستراتيجيين، إن توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر، كانا أهم الأسباب التي ساهمت في تحقيق النجاح والتفوق في كافة المشاركات.
حضر الحفل، الشيخ سهيل بن بطى آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعبد العزيز الحصان مدير إدارة الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.
ووجه الشيخ سلطان بن خليفة كلمة إلى اللاعبين، قائلاً: «أنتم مستقبل هذا الوطن وأمله وما نقدمه من تكريم وشكر في ختام الموسم، هو حق لكم، ودافع لمزيد من تحقيق الآمال والطموحات، كما وجه الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ما قدموه من دعم للاعبين، مؤكداً أنهم يؤدون رسالة سامية لرعاية الشباب واكتشاف مواهبهم».
الجدير بالذكر ان اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية حقق العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، أبرزها التتويج بميداليتين فضيتين في بطولة الألعاب الخليجية بالكويت، والتتويج بفضية وبرونزية في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية، والتأهل للمرة الأولى إلى كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية، ثم الوصول إلى دور ال16 من البطولة، والتأهل للمرة الأولى أيضاً إلى نصف نهائي بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية في تركيا، حيث حقق اللاعبون المركز الرابع.

سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
الرياضات الإلكترونية
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