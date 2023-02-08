«ميمون» يواجه «جيزان» في سباق أبوظبي



عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار أبوظبي، غداً «الخميس»، عاشر حفلات سباقاته للموسم الجديد «2022 -2023»، ويتألف الحفل من 6 أشواط، خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس للخيول الأصيلة المهجنة، وتشارك 80 خيلاً، فيما تبلغ الجوائز 470 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الأول لمسافة 2200 متر، وجائزته 80 ألف درهم، نخبة قوية من الخيول العربية الأصيلة، يبرز منها «مراقب» و«معلمي» و«شامخ».

وينافس «السيرمي»، و«أطلال»، و«أف يهدب»، على لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 80 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية «إنتاج محلي».

ويتصدر «أس جيزان» و«ميمون» و«جاب حداد» ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 80 ألف درهم، وهناك «ايه اس سوداني» الفائز مرتين بمضمار أبوظبي.

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على لقب قلعة الفهيدي، «تكافؤ» البالغ جائزته 80 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «هملولة»، و«شوال» و«أفهم».

وخصص الشوط الخامس لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1200 متر وجائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتشارك فيه 12 خيلاً أبرزها «أفطن»، و«مجيد»، و«أف دارس».

ويختتم الحفل بالشوط السادس، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، لمسافة 1400 متر، والبالغ جائزته 80 ألف درهم، وتتنافس فيه 14 خيلاً أبرزها «المرعب»، و«رنان»، و«ينافس»، إلى جانب «ليدنج سبيريت».



الترشيح

معلمي، شامخ، مراقب

يهدب، أطلال، السيرمي، ميمون، جاب حداد، جيزان

هملولة، أفهم، شوال

مجيد، دارس، افطنرنان، ينافس، المرعب