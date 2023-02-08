الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ميمون» يواجه «جيزان» في سباق أبوظبي

«ميمون» يواجه «جيزان» في سباق أبوظبي
8 فبراير 2023 15:00


عصام السيد (أبوظبي)


يستضيف مضمار أبوظبي، غداً «الخميس»، عاشر حفلات سباقاته للموسم الجديد «2022 -2023»، ويتألف الحفل من 6 أشواط، خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس للخيول الأصيلة المهجنة، وتشارك 80 خيلاً، فيما تبلغ الجوائز 470 ألف درهم.
ويجتذب الشوط الأول لمسافة 2200 متر، وجائزته 80 ألف درهم، نخبة قوية من الخيول العربية الأصيلة، يبرز منها «مراقب» و«معلمي» و«شامخ».
وينافس «السيرمي»، و«أطلال»، و«أف يهدب»، على لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 80 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية «إنتاج محلي».
ويتصدر «أس جيزان» و«ميمون» و«جاب حداد» ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 80 ألف درهم، وهناك «ايه اس سوداني» الفائز مرتين بمضمار أبوظبي.
ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على لقب قلعة الفهيدي، «تكافؤ» البالغ جائزته 80 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «هملولة»، و«شوال» و«أفهم».
وخصص الشوط الخامس لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1200 متر وجائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتشارك فيه 12 خيلاً أبرزها «أفطن»، و«مجيد»، و«أف دارس».
ويختتم الحفل بالشوط السادس، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، لمسافة 1400 متر، والبالغ جائزته 80 ألف درهم، وتتنافس فيه 14 خيلاً أبرزها «المرعب»، و«رنان»، و«ينافس»، إلى جانب «ليدنج سبيريت».

أخبار ذات صلة
«ثلاثية» لناس وفريز في مضمار ميدان
«نجم الوثبة» يسطع في سماء الفروسية بالعين


الترشيح
معلمي، شامخ، مراقب
يهدب، أطلال، السيرمي، ميمون، جاب حداد، جيزان
هملولة، أفهم، شوال
مجيد، دارس، افطنرنان، ينافس، المرعب

الخيول
سباقات الخيول
مضمار أبوظبي
الخيول العربية الأصيلة
الخيول المهجنة الأصيلة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©