«حراس الأول» يطاردون الفرصة في «دوري 21»!



معتصم عبدالله (دبي)



وفرت التعديلات على لوائح «دوري المحترفين تحت 21 عاماً، والمطبقة منذ أكثر من موسم، الفرصة أمام «حراس المرمى» من لاعبي الفريق الأول للعب بصورة أساسية، في ظل صعوبة المنافسة والمشاركة على صعيد منافسات الفريق الأول، في بطولة الدوري، والكأس الأغلى، إضافة إلى الأدوار المتقدمة لكأس المحترفين.

ونصت لائحة «دوري تحت 21» للموسم الحالي 2022- 2023، على عدم جواز مشاركة اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول في مسابقة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، باستثناء الحراس واللاعبين مواليد 2000 وما فوق، ممن يحملون الجنسية الإماراتية، ويحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية، والمقيمين والمواليد من مواليد 2002 وما فوق، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للفئة المستثناة ثلاثة لاعبين.

واستفاد عدد من الأسماء المعروفة على صعيد حراسة المرمى في الفريق الأول، من اللائحة لخوض المباريات التنافسية في «دوري 21»، حيث يشهد الموسم الحالي للدوري الذي يتصدره شباب الأهلي برصيد 36 نقطة، مشاركة مجموعة من حراس الفريق الأول، أمثال جمال الحوسني «27 عاماً»، حارس «الفرسان»، بعدما شارك أساسياً في 14 مباراة على التوالي، من أصل 15 مباراة لفريقه في الدوري.

ويبرز في تشكيلة فريق العين صاحب المركز الخامس في ترتيب «دوري 21»، برصيد 25 نقطة «ثنائي» الفريق الأول سلطان المنذري «28 عاماً»، ومحمد بوسندة «27 عاماً»، حيث لعب الأول 6 مباريات في دوري 21، مقابل 5 مباريات للثاني، فيما توزعت الفرصة في بقية المباريات على الحراس الشباب سلطان الكيومي «19 عاماً»، سيف المازمي «19 عاماً».

وعلى غرار تجربة «ثنائي» العين، توزعت فرص المشاركة لحراس الفريق الأول من الوصل في «دوري 21»، على «الثلاثي» محمد علي «24 عاماً» في 6 مباريات، وعبدالله سالم ناصر «24 عاماً» في 6 مباريات، مقابل مباراتين لسهيل المطوع «23 عاماً».

وحصل «ثنائي» حراسة النصر عادل أبوبكر «30 عاماً»، وعبدالله التميمي «29 عاماً»، على فرصٍ متفاوتة للمشاركة في مباريات «دوري 21» برصيد 3 مباريات للأول، مقابل 4 لقاءات لـ «الثاني»، فيما استأثر «المخضرم» خليفة الشرقي «33 عاماً» بخوض 12 مباراة مع دبا في «دوري 21»، وأسهم بفعالية في النتائج الإيجابية التي وضعت «النواخذة» في المركز الرابع للترتيب العام برصيد 26 نقطة، ويعد الشرقي بين الأكبر سناً بين اللاعبين المشاركين في دوري الرديف في الموسم الحالي 2022- 2023.

واستفاد عادل الحوسني «33 عاماً»، حارس الفريق الأول بالشارقة من فرصة اللعب في «دوري 21»، ضمن مراحل تدرجه في العودة للعب التنافسي، بعد تعرضه للإصابة، خلال مباراتين على التوالي، في الجولتين 6 و7 أمام الوصل 0-0، والبطائح 4-0، قبل عودته لحراسة عرين الفريق الأول لـ «الملك».

وضمت قائمة المشاركين من حراس الفريق الأول في بقية فرق «دوري 21»، هزاع عمار «الوحدة» 23 عاماً، عبدالله الرئيسي «البطائح» 28 عاماً، حمد المنصوري «اتحاد كلباء» 26 عاماً، أحمد عادل العامري «خورفكان» 22 عاماً، خالد البلوشي «بني ياس» 25 عاماً، عبدالله القميش «الظفرة» 29 عاماً.



حراس الفريق الأول في «دوري 21»



عادل الحوسني «الشارقة»: 33 عاماً

سلطان المنذري «العين»: 28 عاماً

محمد بوسندة «العين»: 27 عاماً

عبدالله التميمي «النصر»: 29 عاماً

عادل أبوبكر «النصر»: 30 عاماً

جمال الحوسني «شباب الأهلي»: 27 عاماً

محمد علي «الوصل»: 24 عاماً

عبدالله سالم ناصر «الوصل»: 24 عاماً

سهيل المطوع «الوصل»: 23 عاماً

خليفة الشرقي «دبا» 33: عاماً

عبدالله الرئيسي «البطائح»: 28 عاماً

حمد المنصوري «اتحاد كلباء»: 26 عاماً

هزاع عمار «الوحدة»: 23 عاماً

أحمد عادل العامري «خورفكان»: 22 عاماً

خالد البلوشي «بني ياس»: 25 عاماً

عبدالله القميش «الظفرة»: 29 عاماً