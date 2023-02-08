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كوزمين يطبق «الخطة الصينية» مع «الملك»!

كوزمين يطبق «الخطة الصينية» مع «الملك»!
8 فبراير 2023 14:30

 
علي معالي (دبي)

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اكتملت «القوة الهجومية» للشارقة، بضم دجانيني تافاريس لاعب «الرأس الأخضر»، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم، قادماً من طرابزون التركي.
ومن المنتظر أن يعود الروماني كوزمين أولاريو إلى طريقة اللعب «الصينية» التي طبقها مع جيانجسو الذي تُوج معه بلقب الدوري عام 2020، حيث استفاد وقتها من «الثنائيات الخطيرة» بالفريق، خاصة بين الإيطالي إيدير مارتينز، والبرازيلي أليكس تكسيرا.
وأصبح كوزمين مطالباً بتطبيق أفكار هجومية جديدة مع دجانيني، لأنه أصبح يملك «الثنائيات القوية» مثل ألكاسير ودجانيني، أو كايو ودجانيني، وفي حال التحول السريع إلى الهجوم، فإن الفريق لديه الأوراق للوصول إلى شباك المنافسين.
وأنهت شركة الشارقة لكرة القدم التعاقد مع دجانيني «31 عاماً»، قادماً من طرابزون التركي، حتى نهاية الموسم الحالي، بدلاً من السنغالي ماكيتي ديوب.
ومشوار دجانيني حافل بالعديد من الإنجازات الشخصية منذ أن وطأت قدماه البرتغال، وعمره وقتها 18 سنة، حيث لعب في أونياو ليريا وأوليانينسي وبنفيكا وناسيونال، حتى 2014، ورحل إلى المكسيك، وشهد عام 2018 تتويج دجانيني بجائزة هداف الدوري برصيد 20 هدفاً مع سانتوس لاجونا، وقاد الفريق إلى العديد من الألقاب المحلية على مدار 4 مواسم.
توهج دجانيني في المكسيك كان سبباً مباشراً في انتقاله إلى الأهلي السعودي، وأسهم في 42 هدفاً خلال 56 مباراة، حيث سجل 32 هدفاً وصنع 10 أهداف، وفي الدوري التركي لعب مع طرابزون 94 مباراة، وأحرز 20 هدفاً، وصنع 9 أهداف، وتُوج مع الفريق بالدوري التركي في الموسم الماضي.
يجيد مهاجم الرأس الأخضر اللعب في مركز رأس الحربة والجناحين الأيمن والأيسر ويبلغ طوله 190سم، وفي البطولات القارية، لعب مباراتين في دوري أبطال أوروبا، و6 مباريات في الدوري الأوروبي.
وانضم إلى منتخب الرأس الأخضر عام 2011، وسجل هدفه الدولي الأول في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2013 أمام مدغشقر.

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