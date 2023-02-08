كومان: جاكبو يجد صعوبة في الوقوف على قدميه!



أمستردام (رويترز)



قال رونالد كومان مدرب هولندا، إن الدولي الهولندي كودي جاكبو المنتقل حديثاً إلى ليفربول يجد صعوبة في الوقوف على قدميه، وربما يكون قد انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت مبكر جداً من مسيرته.

وانتقل جاكبو «23 عاماً» إلى ليفربول من آيندهوفن الشهر الماضي، لكنه لم يسجل حتى الآن في 6 مباريات لعبها أساسياً.

وقال كومان إنه من الجيد أن ينتقل لاعبون هولنديون شبان إلى مسابقات أكبر للدوري في أوروبا، لكن الأمر قد يكون صعباً عليهم أيضاً.

وأضاف في برنامج على «يوتيوب»: المستوى في إنجلترا أعلى منه في هولندا، لكنهم صغار السن أيضاً، أليس كذلك؟ مثل انتقال رايان جرافنبيرش إلى بايرن ميونيخ وعدم اللعب.

وقال كومان: إن معاناة ليفربول الحالية لا تخدم جاكبو.

وأضاف: يمكنك أن ترى أنه انتهى به الأمر في فريق لا يعمل بشكل جيد، تزداد الأمور صعوبة لأنه صفقة جديدة، ينتظر منك الناس التسجيل على الفور، وإذا لم تفعل تخرج من حسابات الفريق، إنه وضع صعب للغاية، خاصة على أي لاعب شاب، إذا كان هذا الشخص يبلغ 28 عاماً، ولديه خبرة فسيكون الأمر مختلفاً.

وقال المدرب الجديد لمنتخب هولندا، والذي بدأ فترته الثانية مع الفريق في أول يناير، إنه يراقب عن كثب جميع المحترفين الهولنديين في الخارج، قبل اختيار أول تشكيلة له لخوض تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مارس.

وستواجه هولندا منتخبي فرنسا وجبل طارق في مارس.