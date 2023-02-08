الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كومان: جاكبو يجد صعوبة في الوقوف على قدميه!

كومان: جاكبو يجد صعوبة في الوقوف على قدميه!
8 فبراير 2023 13:18


أمستردام (رويترز)

أخبار ذات صلة
روابط الدوريات تطلب توضيح رفض التبديل الاضطراري
لوريس يغيب 8 أسابيع


قال رونالد كومان مدرب هولندا، إن الدولي الهولندي كودي جاكبو المنتقل حديثاً إلى ليفربول يجد صعوبة في الوقوف على قدميه، وربما يكون قد انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت مبكر جداً من مسيرته.
وانتقل جاكبو «23 عاماً» إلى ليفربول من آيندهوفن الشهر الماضي، لكنه لم يسجل حتى الآن في 6 مباريات لعبها أساسياً.
وقال كومان إنه من الجيد أن ينتقل لاعبون هولنديون شبان إلى مسابقات أكبر للدوري في أوروبا، لكن الأمر قد يكون صعباً عليهم أيضاً.
وأضاف في برنامج على «يوتيوب»: المستوى في إنجلترا أعلى منه في هولندا، لكنهم صغار السن أيضاً، أليس كذلك؟ مثل انتقال رايان جرافنبيرش إلى بايرن ميونيخ وعدم اللعب.
وقال كومان: إن معاناة ليفربول الحالية لا تخدم جاكبو.
وأضاف: يمكنك أن ترى أنه انتهى به الأمر في فريق لا يعمل بشكل جيد، تزداد الأمور صعوبة لأنه صفقة جديدة، ينتظر منك الناس التسجيل على الفور، وإذا لم تفعل تخرج من حسابات الفريق، إنه وضع صعب للغاية، خاصة على أي لاعب شاب، إذا كان هذا الشخص يبلغ 28 عاماً، ولديه خبرة فسيكون الأمر مختلفاً.
وقال المدرب الجديد لمنتخب هولندا، والذي بدأ فترته الثانية مع الفريق في أول يناير، إنه يراقب عن كثب جميع المحترفين الهولنديين في الخارج، قبل اختيار أول تشكيلة له لخوض تصفيات بطولة أوروبا 2024 في مارس.
وستواجه هولندا منتخبي فرنسا وجبل طارق في مارس. 

رونالد كومان
هولندا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©