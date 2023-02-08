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أرشد العلوي يعوض توريه في قائمة «الصقور»

أرشد العلوي يعوض توريه في قائمة «الصقور»
8 فبراير 2023 14:00

 
دبي (الاتحاد)

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أعلن نادي الإمارات التعاقد مع الدولي العُماني أرشد العلوي، قادماً من الكويت الكويتي، ليكون أحدث صفقات «الصقور» في دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل الفريق الساعي للعودة إلى «المحترفين» المركز الثاني في الترتيب بنهاية «الجولة 20» برصيد 38 نقطة.
وجرت مراسم توقيع العلوي «23 عاماً»، والذي تألق بشكل لافت مع منتخب بلاده في «خليجي 25» بالبصرة، بحضور يوسف البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبد الله الطويل عضو مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وثاني سالم الشحي عضو مجلس الإدارة.
ومن المنتظر أن يقيد «الصقور» لاعبه الجديد، بدلاً من المالي داوودا توريه الغائب عن المشاركة منذ الإصابة في مباراة العربي ضمن «الجولة 15» في يناير الماضي، حيث خضع بعدها لجراحة ناجحة في «الجمجمة».
وتضمنت التعديلات على لوائح دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2022- 2023 زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 4 بدلاً من اثنين، على أن يكون من بينهم لاعبان اثنان «تحت 23 عاماً».
من جانبه، أكد عبد الله الطويل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي الإمارات، أن اللاعب الجديد يملك الإمكانات التي تساعد الفريق في المرحلة القادمة، وقال: جرى التعاقد مع العلوي، بالتشاور مع المدرب فتحي العبيدي الذي رحب باللاعب، وهو الخيار الأفضل لما يملكه من إمكانات تتناسب مع الفريق.
بدوره، أعرب العلوي عن أمله بأن يشكل إضافة لفريق الإمارات وأن يحقق مع زملائه طموحات النادي، ويسعد جماهير «الصقور» التي تنتظر منه وزملائه المستوى المتميز الذي يليق بنادي الإمارات.

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