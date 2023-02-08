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فينوس ترفض الاستسلام!

فينوس ترفض الاستسلام!
8 فبراير 2023 13:30

 
واشنطن (رويترز) 

تواجه فينوس وليامز الحاصلة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس، فترة غياب طويلة عن المنافسات، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، أنهت آمالها في خوض بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، لكن اللاعبة «42 عاماً» عازمة على العودة للملاعب في أقرب فرصة. 

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وكان من المقرر أن تخوض وليامز أستراليا المفتوحة للمرة 22 في مسيرتها، بعد أن حصلت على بطاقة دعوة، لكن اللاعبة الأميركية التي بلغت النهائي مرتين تعرضت للإصابة خلال بطولة إعدادية في أوكلاند.
وقالت وليامز في قناتها على يوتيوب: «بصراحة شعرت بخيبة أمل شديدة بسبب هذه الإصابة، وتبعدني لفترة طويلة ولا أصدق أنني مضطرة الآن لخوض برنامج إعادة التأهيل، وبعد حوالي أسبوع من الإصابة اتصلت بالأطباء لتحديد موعد برنامج إعادة التأهيل، وبدأت أفكر في الخطوة التالية للوقوف على الوقت الذي سأستغرقه للتعافي».
وأضافت: إنها من نوعية الإصابات التي تحتاج إلى راحة طويلة، قبل أن تبدأ برنامج إعادة التأهيل الشاق، يجب أن تتدرب على المشي قبل الركض، أتمنى العودة قريباً، لكن في الوقت الراهن لن أتمكن من خوض مباريات في التنس.
وتحتل وليامز، التي فازت بخمسة ألقاب في ويمبلدون ولقبين في أميركا المفتوحة، المركز 664 في التصنيف العالمي، بعد أن عادت إلى المنافسات في أوكلاند للمرة الأولى، منذ خروجها من الدور الأول لأميركا المفتوحة العام الماضي. 

التنس
أميركا
فينوس وليامز
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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