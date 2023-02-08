صفقة «الإمبراطور» يهز الشباك أمام ميسي!



مراد المصري (دبي)



عاد التشيلي فيليبي جوتيريز، للعمل مجدداً مع الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل، بعد انضمام اللاعب إلى «الإمبراطور»، في صفقة «انتقال حر»، وسبق له اللعب تحت قيادة المدرب في منتخب بلاده سابقاً.

ويسعى صاحب الـ 32 لتشكيل إضافة مهمة لـ «الفهود» في النصف الثاني من الموسم، خاصة أنه يملك خبرة واسعة باللعب حول العالم، سواءً في تشيلي، أو رحلته بالخارج في إسبانيا مع ريال بيتيس، وهولندا والبرازيل وأميركا.

ولعب جوتيريز 35 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وتُوج بلقب كوبا أميركا عام 2015، ورغم أنه سجل 4 أهداف، لكن اثنين منها راسخان في الذاكرة، لأنهما جاءا أمام الأرجنتين بمشاركة نجمه ليونيل ميسي، عامي 2012 و2016، والمباراتان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويحظى جوتيريز باحترام الجماهير في بلاده، وتم إطلاق اسمه على اسم مدرسة إعدادية في مدينة لاوتارو، إلى جانب امتلاكه علاقة خاصة بنادي أونفيرسيداد كاتوليكا الذي تدرج في أكاديميته، وخاض معه أول مباراة احترافية في مسيرته عام 2009، قبل أن يعود مجدداً للنادي بعد 12 عاماً، ويُتوج معه بلقب الدوري التشيلي عام 2021.

وأوضحت وسائل الإعلام التشيلية، أن قرار انضمام جوتيريز إلى الوصل جاء بطلب من بيتزي، الذي يعرف قدراته جيداً ويملك علاقة جيدة معه.

من جانبه أوضح جوتيريز الذي ودع الجماهير مغادراً إلى الإمارات، أنه لم يقفز من سفينة أونفيرسيداد كاتوليكا، وأنه اتخذ قرار الرحيل وعدم تجديد عقده لأسباب فنية، متمنياً للجميع التوفيق، وأن يتمكن يوماً ما من العودة مجدداً إلى نادي طفولته.