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دجانيني ينضم إلى الشارقة

دجانيني ينضم إلى الشارقة
8 فبراير 2023 12:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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تعاقد الشارقة مع دجانيني تافاريس مهاجم الرأس الأخضر، وطرابزون سبور التركي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بديلاً للمهاجم السنغالي ماكيتي ديوب. ووصل دجانيني الذي يرتدي «القميص 21» إلى الشارقة، وخضع للفحص الطبي في مستشفى الجامعة الشريك الطبي للنادي، وأكمل إجراءات التوقيع، بحضور عبدالله محمد العجلة رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم.بدأ دجانيني «31 عاماً» مسيرته الاحترافية في البرتغال، ولعب لعدد من الأندية أشهرها بنفيكا، قبل أن ينتقل إلى الدوري المكسيكي، حيث دافع عن ألوان سانتوس لاقونا، وبرز بشكل لافت مع الفريق، وسجل 53 هدفاً، وقام بـ 17 تمريرة حاسمة، وفاز معه بكأس المكسيك عام 2014، والدوري عام 2018، وانتقل بعدها إلى الأهلي جدة السعودي، وأسهم معه في 42 هدفاً، في 56 مباراة، وسجل 32 هدفاً وصنع 10 أهداف، ولعب مع طرابزون التركي 94 مباراة، وسجل 20 هدفاً وصنع 9 أهداف، وتُوج معه ببطولة الدوري في الموسم الماضي.
يجيد مهاجم الرأس الأخضر اللعب في مركز رأس الحربة والجناحين الأيمن والأيسر ويبلغ طوله 190سم، وعلى صعيد البطولات القارية شارك اللاعب في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، و6 مباريات في الدوري الأوروبي.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
طرابزون سبور
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