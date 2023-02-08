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الرياضي

تن هاج: «اليونايتد» مشروع «طويل الأجل»

تن هاج: «اليونايتد» مشروع «طويل الأجل»
8 فبراير 2023 11:07

 مانشستر (رويترز)

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن لديه خطة طويلة الأجل لبناء ثقافة الفوز وتطوير اللاعبين في النادي. وتولى تن هاج المسؤولية في أبريل 2022، خلفاً للمدرب المؤقت رالف رانجنيك.
ويحتل الفريق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بثماني نقاط عن أرسنال المتصدر، ولديه فرصة للفوز بأول لقب له منذ 2017، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة 26 فبراير.
وقال تن هاج للصحفيين: أخطط دائماً للأمور على المدى الطويل، في كل فريق دربته كنت أفكر في العمل طويل المدى لبناء ثقافة الفوز، وترسيخ طريقة اللعب، وتطوير اللاعبين، وأفكر دائماً على المدى الطويل في التعاقدات وغيرها، ولست هنا لمدة عام واحد، أنا هنا لفترة أطول، وأرى أنه مشروع طويل الأجل، لكني لا أستطيع تحديد الفترة اللازمة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
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