أبوظبي (الاتحاد)



ينظم اتحاد الجودو دوري الناشئين للجودو 18 فبراير الحالي، بصالة مركز ناشئة مدينة كلباء، ضمن موسم 2022-2023، تحت رعاية محمد بن ثعلوب رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وأعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد، فتح باب التسجيل للمشاركة اعتباراً من السبت المقبل، وفقاً للتعميم الصادر، ويستمر حتى 15 فبراير، فيما تحدد موعد الميزان من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة مساء 17 فبراير، وفقاً للإجراءات والشروط الفنية التي شملتها اللائحة الفنية للبطولة.

وأشارت اللائحة إلى أن المشاركة المفتوحة لكافة الجنسيات من مواطنين ومقيمين، وسمحت بمشاركة 6 لاعبين في كل وزن من الفئات العمرية التي تحددت بأعمار مواليد 2006,2007,2008، وتحددت أوزان تلك الفئة العمرية بـ 8 أوزان، هي تحت 50 كجم، وتحت 55، وتحت 60، وتحت 66، وتحت 73 كجم، وتحت 81، وتحت 90، وفوق 90 كجم، وأكملت اللجنة الفنية المشرفة على نشاط الجودو المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة الترتيبات لإنجاح البطولة، وفقاً للجدول الزمني للبطولة العمرية التي يحرص الاتحاد على تنظيمها سنوياً. وتبدأ الأدوار التمهيدية للبطولة صباح 18 فبراير، فيما تبدأ الأدوار النهائية عصر اليوم نفسه، وتليها مراسم التتويج بالميداليات والكؤوس.