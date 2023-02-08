الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دوري الناشئين للجودو 18 فبراير

دوري الناشئين للجودو 18 فبراير
8 فبراير 2023 12:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو يستعد لـ «طشقند جراند سلام» بمعسكر داخلي
جودو الإمارات الأول عربياً في «باريس جراند سلام»


ينظم اتحاد الجودو دوري الناشئين للجودو 18 فبراير الحالي، بصالة مركز ناشئة مدينة كلباء، ضمن موسم 2022-2023، تحت رعاية محمد بن ثعلوب رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.
وأعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد، فتح باب التسجيل للمشاركة اعتباراً من السبت المقبل، وفقاً للتعميم الصادر، ويستمر حتى 15 فبراير، فيما تحدد موعد الميزان من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة مساء 17 فبراير، وفقاً للإجراءات والشروط الفنية التي شملتها اللائحة الفنية للبطولة.
وأشارت اللائحة إلى أن المشاركة المفتوحة لكافة الجنسيات من مواطنين ومقيمين، وسمحت بمشاركة 6 لاعبين في كل وزن من الفئات العمرية التي تحددت بأعمار مواليد 2006,2007,2008، وتحددت أوزان تلك الفئة العمرية بـ 8 أوزان، هي تحت 50 كجم، وتحت 55، وتحت 60، وتحت 66، وتحت 73 كجم، وتحت 81، وتحت 90، وفوق 90 كجم، وأكملت اللجنة الفنية المشرفة على نشاط الجودو المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة الترتيبات لإنجاح البطولة، وفقاً للجدول الزمني للبطولة العمرية التي يحرص الاتحاد على تنظيمها سنوياً. وتبدأ الأدوار التمهيدية للبطولة صباح 18 فبراير، فيما تبدأ الأدوار النهائية عصر اليوم نفسه، وتليها مراسم التتويج بالميداليات والكؤوس.

اتحاد الجودو
الجودو
محمد بن ثعلوب
كلباء
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©