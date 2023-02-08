كايو والسناني وعيسى نجوم «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)

حصد البرازيلي كايو لوكاس «جناح» الشارقة، كأس «سبورت فور أوول»، ليكون نجم «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حصل هداف «الملك» على 33% من إجمالي الأصوات، متقدماً على لاعب عجمان علي مدن بـ 17% وشانكلاي «الوصل» 15%.

وفي فئة أفضل حارس، تمكن خالد السناني «الوصل» من اقتناص «قفاز الإجادة» للمرة الخامسة هذا الموسم بنسبة 35.5% من إجمالي الأصوات، ونافسه بشدة حارس خورفكان المتألق أحمد حمدان الحوسني 28.3%، وحل ثالثاً خالد عيسى «العين» 9.6%.

وحصل أحمد عيسى حكم مباراة الوصل والبطائح، على جائزة أفضل صافرة في «الجولة 15» بنتيجة 51%، تبعه وليد القرمطي في مباراة عجمان والنصر 35%، وإبراهيم العجمي في لقاء بني ياس والشارقة 14%.