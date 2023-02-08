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كايو والسناني وعيسى نجوم «سبورت فور أوول»

كايو والسناني وعيسى نجوم «سبورت فور أوول»
8 فبراير 2023 11:30

 
دبي (الاتحاد)
حصد البرازيلي كايو لوكاس «جناح» الشارقة، كأس «سبورت فور أوول»، ليكون نجم «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حصل هداف «الملك» على 33% من إجمالي الأصوات، متقدماً على لاعب عجمان علي مدن بـ 17% وشانكلاي «الوصل» 15%.
وفي فئة أفضل حارس، تمكن خالد السناني «الوصل» من اقتناص «قفاز الإجادة» للمرة الخامسة هذا الموسم بنسبة 35.5% من إجمالي الأصوات، ونافسه بشدة حارس خورفكان المتألق أحمد حمدان الحوسني 28.3%، وحل ثالثاً خالد عيسى «العين» 9.6%. 

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وحصل أحمد عيسى حكم مباراة الوصل والبطائح، على جائزة أفضل صافرة في «الجولة 15» بنتيجة 51%، تبعه وليد القرمطي في مباراة عجمان والنصر 35%، وإبراهيم العجمي في لقاء بني ياس والشارقة 14%.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كايو لوكاس
خالد السناني
الوصل
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