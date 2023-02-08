معسكر «أبيض السلة» يبعُد 1000 كيلو عن «زلازل تركيا»



علي معالي (دبي)



يواصل منتخب السلة معسكره التدريبي في تركيا، والذي يستمر إلى الأحد المقبل، استعداداً للمشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، ويضم في «أبيض السلة» 16 لاعباً، ويترأس البعثة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة دكتور منير بن الحبيب، والجهاز الإداري بقيادة راشد عبدالله مدير المنتخبات الوطنية.

ويؤدي «أبيض السلة» تدريباته اليومية على فترتين صباحاً ومساءً، وأكد راشد عبدالله أن معسكر التدريب يبعُد عن منطقة الزلازل بحوالي 1000 كيلومتر، وبالتالي فإنه لا خوف على المنتخب من الكوارث الطبيعية الحالية التي ضربت تركيا مؤخراً.

وأضاف: المعسكر في مدينة إسطنبول، التي لم تتضرر من الهزات الأرضية الأخيرة التي ضربت أماكن عدة في تركيا، وأن الشركة المنظمة للمعسكر قامت بتوفير كل سبل النجاح، لكي نقيم معسكراً مهماً ومفيدا لمنتخبنا في هذه الفترة المهمة، قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة منتخبات العراق والكويت وفلسطين.

وقال: معنويات اللاعبين مرتفعة، ويسعى الجهاز الفني لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر، قبل المشاركة في دورة ودية ثلاثية في قطر، تجمع «الأبيض» و«الأخضر» السعودي و«العنابي»، بعد انتهاء معسكر تركيا، وقبل أن يبدأ «أبيض السلة» مشوار التصفيات القارية التي تنطلق 20 فبراير الجاري.

وأشار راشد عبدالله إلى هناك حالة تركيز كبيرة بين اللاعبين الذين تم تقليص عددهم من 20 إلى 16 لاعباً، بعد الانتهاء من بطولة دبي الدولية في نسختها الـ 32، والسباق شديد في كل المراكز، في محاولة لحجز مكان أثناء الفترة المقبلة من مسيرة المنتخب.