الخميس 9 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الهلال «أرقام قياسية» في «المونديال»

الهلال «أرقام قياسية» في «المونديال»
8 فبراير 2023 10:23

 
سلطان آل علي (دبي)

حقق الهلال إنجازاً تاريخياً للكرة السعودية والعربية والآسيوية، بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد تغلبه على فلامنجو البرازيلي 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي المسابقة.
ويعد الهلال ثالث الأندية العربية التي تصل إلى النهائي، بعد الرجاء والعين، وهو الأول بصفته غير المستضيف.
وحطم الهلال من خلال انتصاره أرقاماً قياسية، فقد أصبح ثالث فريق عربي يصل إلى نهائي المسابقة، بعد الرجاء المغربي عام 2013، والعين الإماراتي عام 2018، كما هو الرقم نفسه في القارة الآسيوية، حيث أصبح الفريق الثالث بعد كاشيما انتلرز عام 2016، والعين عام 2018.
وانفرد الهلال بكونه أكثر فريق آسيوي سجل أهدافاً في تاريخ كأس العالم للأندية بـ14 هدفاً، ويأتي خامساً بعد ريال مدريد «31 هدفاً»، ومونتيري «25 هدفاً»، وبرشلونة «23 هدفاً، والأهلي «21 هدفاً».
والجدير بالذكر أن الهلال سجله أهدافه في 7 مباريات فقط، بمعدل هدفين كل مباراة.
وحطّم سالم الدوسري أرقاماً فردية استثنائية، فقد وصل إلى 4 أهداف بتاريخه في المسابقة، وهو ما يجعله في المركز السادس ضمن الهدافين التاريخيين، بعد كريستيانو «7»، وجاريث بيل «6»، وميسي وسواريز وديلجادو «5»، ويعد الدوسري هداف العرب وآسيا في كأس العالم للأندية، متساوياً مع المصري أبوتريكة، والياباني شيوتاني.
إضافة إلى ذلك، فإنّ سالم سجل في 3 نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، وهو إنجاز لم يفعله إلا كريستيانو رونالدو وبيل وميسي وحسين الشحات.
وقدم الهلال عرضاً استثنائياً وتاريخياً بإقصاء الوداد صاحب الأرض والجمهور، وثم فلامنجو بطل أميركا الجنوبية بكامل نجومه. 

أخبار ذات صلة
«العين السينمائي الدولي» يناقش مستقبل «الفن السابع»
وزير المالية السعودي: مبادرات لتطوير المنظومة الضريبية

ويأمل «الزعيم» في الظهور المشرف في نهائي المسابقة، علماً بأنّ الفريق لا يمر بأفضل حالاته، ويعاني من ظروف قاهرة على مستوى العناصر والإصابات ومنع التسجيل.

 

مونديال الأندية
الهلال السعودي
السعودية
فلامنجو
العين
الرجاء
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
عربي ودولي
بايدن: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية
اليوم 07:46
صورة بالأقمار الصناعية تظهر لمحة عامة عن أنطاكيا ، تركيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 15 ألفاً
اليوم 07:38
رجل رجل يخضع لفحص مسحة في محطة اختبار مؤقتة في بكين
دنيا
علاج جديد لكوفيد من جرعة واحدة
اليوم 07:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©