الهلال «أرقام قياسية» في «المونديال»



سلطان آل علي (دبي)

حقق الهلال إنجازاً تاريخياً للكرة السعودية والعربية والآسيوية، بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد تغلبه على فلامنجو البرازيلي 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي المسابقة.

ويعد الهلال ثالث الأندية العربية التي تصل إلى النهائي، بعد الرجاء والعين، وهو الأول بصفته غير المستضيف.

وحطم الهلال من خلال انتصاره أرقاماً قياسية، فقد أصبح ثالث فريق عربي يصل إلى نهائي المسابقة، بعد الرجاء المغربي عام 2013، والعين الإماراتي عام 2018، كما هو الرقم نفسه في القارة الآسيوية، حيث أصبح الفريق الثالث بعد كاشيما انتلرز عام 2016، والعين عام 2018.

وانفرد الهلال بكونه أكثر فريق آسيوي سجل أهدافاً في تاريخ كأس العالم للأندية بـ14 هدفاً، ويأتي خامساً بعد ريال مدريد «31 هدفاً»، ومونتيري «25 هدفاً»، وبرشلونة «23 هدفاً، والأهلي «21 هدفاً».

والجدير بالذكر أن الهلال سجله أهدافه في 7 مباريات فقط، بمعدل هدفين كل مباراة.

وحطّم سالم الدوسري أرقاماً فردية استثنائية، فقد وصل إلى 4 أهداف بتاريخه في المسابقة، وهو ما يجعله في المركز السادس ضمن الهدافين التاريخيين، بعد كريستيانو «7»، وجاريث بيل «6»، وميسي وسواريز وديلجادو «5»، ويعد الدوسري هداف العرب وآسيا في كأس العالم للأندية، متساوياً مع المصري أبوتريكة، والياباني شيوتاني.

إضافة إلى ذلك، فإنّ سالم سجل في 3 نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، وهو إنجاز لم يفعله إلا كريستيانو رونالدو وبيل وميسي وحسين الشحات.

وقدم الهلال عرضاً استثنائياً وتاريخياً بإقصاء الوداد صاحب الأرض والجمهور، وثم فلامنجو بطل أميركا الجنوبية بكامل نجومه.

ويأمل «الزعيم» في الظهور المشرف في نهائي المسابقة، علماً بأنّ الفريق لا يمر بأفضل حالاته، ويعاني من ظروف قاهرة على مستوى العناصر والإصابات ومنع التسجيل.