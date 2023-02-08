«الملك ليبرون».. 38388 نقطة!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



حطّم ليبرون جيمس، نجم لوس أنجلوس ليكرز، الرقم القياسي لأفضل مُسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، متخطياً الرقم البالغ 38387 نقطة والصامد لمدة 39 سنة، باسم الأسطورة كريم عبد الجبار، الثلاثاء في لوس أنجلوس.

بعمر الثامنة والثلاثين، أضاف «الملك» لقباً جديداً إلى مسيرته الزاخرة، بعد تتويجه أربع مرات بالدوري المرموق، وقد حقق هذا الإنجاز في موسمه العشرين في دوري «أن بي إيه»، بتسجيل نقطته السادسة والثلاثين من تسديدة على بعد ستة أمتار، نهاية الربع الثالث من مواجهة ليكرز مع أوكلاهوما سيتي، رافعاً رصيده إلى 38388 نقطة.

رفع جيمس يديه عالياً معبّراً عن ارتياحه، وفي لحظة تاريخية، توقفت المباراة عندما كانت النتيجة 104-99 لأوكلاهوما سيتي، لتنطلق الاحتفالات في ملعب كريبتو كوم أرينا في لوس أنجلوس، بحضور عبد الجبار الذي كان أول المهنئين له.

كما حضر مفوض الدوري آدم سيلفر الذي وجّه كلمة في هذه المناسبة، ممثلون، مشاهير وشخصيات مرموقة، فيما بُثّت على التلفزيون رسالة تهنئة من الرئيس جو بايدن بعد الإنجاز المنتظر.

قال جيمس متأثراً «أن تكون قادراً بحضور أسطورة ولاعب رائع مثل كريم، فهذا يعني لي الكثير».

وأضاف بعد شكر عائلته ومشجعيه «أشكر كل من وقف معي في رحلة الأعوام العشرين الأخيرة، لأني لم أكن لأحقق ذلك من دون مساعدتكم، شغفكم وتضحياتكم التي ساعدتني على الوصول إلى هنا.

وشكر ليبرون مفوّض الدوري سيلفر وسلفه الراحل ديفيد ستيرن «شكراً لكما للسماح لي بأن أكون جزءاً من شيء، لم أكن لأحلم بأن يكون أفضل من الليلة في مليون سنة.

إضافة إلى ألقابه الأربعة في الدوري، نال جائزة افضل لاعب في النهائي أربع مرات، إضافة إلى جائزة افضل لاعب للموسم اربع مرات أيضاً.

شارك في مباراة كل النجوم الاستعراضية «أول ستار» 19 مرة، ناهيك عن جائزة أفضل لاعب مبتدئ وميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في 2008 و2012.

في سن الـ18، أصبح جيمس أصغر لاعب في تاريخ «الدرافت»، عندما اختاره فريق مسقط رأسه، كليفلاند كافالييرز في المركز الأول عام 2003 وبقي في صفوفه حتى 2010.

انتقل إلى ميامي هيت حتى 2014، وأحرز معه لقب الدوري في 2012 و2013، بجوار النجمين دواين وايد وكريس بوش، وعاد إلى كافالييرز، واستمر معه حتى 2018، محرزاً لقب 2016.

توّج باللقب مع فريق ثالث مختلف، بعد قيادة لوس أنجلوس ليكرز إلى التتويج عام 2020.