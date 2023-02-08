فولر يتحدث عن مستقبل نوير



برلين (د ب أ)



يرى رودي فولر، مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن الحارس مانويل نوير لا يزال لديه مستقبل مع منتخب «الماكينات» ونادي بايرن ميونيخ، رغم المقابلة الصحفية المثيرة للجدل التي أجراها مؤخراً.

وقال فولر لشبكة «سكاي»: «بالطبع هو قائد المنتخب الوطني، حتى لو أن هناك الكثير من النقاش الآن».

وأضاف «الطرفان ارتكبا أخطاءً، لكنه ليس بالخطأ الذي لا يمكن تصحيحه».

وأشار فولر إلى اعتقاده بأن الأمور من الممكن تسويتها بين الطرفين، بمجرد جلوسهما سوياً والحديث معاً.

وقال: «متفائل بأن الأمور ستسير بشكل جيد مجدداً بين الطرفين».

وتولى فولر منصب مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم عقب رحيل أوليفر بيرهوف، بعد خروج «الماكينات» من دور المجموعات لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وكان نوير الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، قد انتقد النادي خلال مقابلة لكل من صحيفة «سودويتشه تسايتونج»، وموقع «ذا أتلتيك» الإخباري، بسبب إقالة توني تابالوفيتش الذي درب نوير في بايرن منذ انضمامه للفريق عام 2011، ويعد صديقاً مقرباً له.

وقال نوير: «كانت صدمة بالنسبة لي، شعرت وكأن قلبي يُنتزع مني، هو أصعب شيء مررت به في مسيرتي». وأضاف: «نريد أن نكون مختلفين، أن نكون مثل العائلة في بايرن ميونيخ، لكن حدث شيء لم أشهده من قبل هنا، ووصف قرار النادي بأنه (لغز)».

وجاءت تلك التصريحات بعد أسابيع صعبة مر بها نوير، حيث تلقى صدمة الخروج مع المنتخب الألماني من دور المجموعات بكأس العالم 2022، ثم تعرض للإصابة بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة، وهو ما أثار انتقادات ضده، وبعدها جاء قرار إقالة تابالوفيتش، ثم التعاقد مع الحارس السويسري يان سومر الذي لا يتوقع أن يلعب دور الحارس الثاني بعد عودة نوير.